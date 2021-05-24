Во вторник, 25 мая, в Брюсселе презентуют книгу бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина, посвященную коррупции Джо Байдена в Украине.

Об этом сообщил журналист Дмитрий Василец на своей странице в Facebook.

Презентация книги под названием "Невыдуманные истории международной коррупции Джо Байдена в Украине, или Кто не может быть президентом Соединенных Штатов Америки" состоится завтра в Брюсселе.

По словам Васильца, в ней будет представлен целым ряд документов и фактов о международной коррупции.

"Вашему вниманию будет представлена книга с целым рядом документов и фактов международной коррупции, которая разъедает нашу страну и обращает украинский народ в нищету. Замалчивать подобное, означает становится соучастником в преступлении против Украины", - написал журналист.

Напомним, о том, что Шокин собирается издать книгу воспоминаний с акцентом на историю с Байденом "Страна" писала еще в апреле. Как сам экс-генпрокурор рассказал в интервью нашем изданию, книга объемом 247 страниц охватывает всю его жизнь, но биография кратко, а акцент сделан на другие вещи, в частности, на историю с Байденом.

Как известно, генпрокурор Виктор Шокин подал в отставку в марте 2016 года. На Западе утверждали, что недовольны его успехами в борьбе с коррупцией.

Сам Шокин утверждает, что столкнулся с давлением после того, как начал расследование деятельности украинской нефтегазовой компании Burisma, где сын Джо Байдена Хантер был членом совета директоров до 2019 года.

С конце сентября 2019 года в Сети опубликовали свидетельские показания Шокина против Байдена.