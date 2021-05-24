Вчера в Минске задержали бывшего главного редактора телеграм-канала "Нехта", который руководил протестами в Беларуси. Роман Протасевич занимал свою должность в самый разгар акций, когда противостояние противников Лукашенко и силовиков достигло апогея.

Канал вел с властями Беларуси войну на уничтожение: координировал акции протеста, сливал личные данные на силовиков, призывал к забастовкам на госпредприятиях и давал прочие указания, как именно свергать режим.

Из-за этого руководство канала в Беларуси обвинили в терроризме и объявили в розыск. А вчера Роман Протасевич неожиданно для всех попал в руки местных правоохранителей, которые под предлогом минирования посадили самолет, в котором он летел.

Это вызвало шквал осуждений на Западе. Россия же традиционно вступилась за Лукашенко. А в Украине эта история теперь может отозваться с неожиданной стороны - в контексте громкого скандала по "вагнеровцам".

"Страна" публикует, что произошло после задержания Романа Протасевича в мире и Украине.

Как Протасевича снимали с самолета. Реконструкция

23 мая 26-летний оппозиционер возвращался из отпуска в Греции и летел тем же рейсом - из Афин в Вильнюс, что и Светлана Тихановская неделю назад. Его сопровождала девушка - гражданка России.

На этот раз спецслужбы Беларуси подготовились и не упустили шанса задержать Протасевича. Его самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Минска под предлогом сообщения о минировании.

Хронология событий следующая.

Посадка на рейс. Еще в аэропорту Афин Протасевич заметил за собой слежку со стороны русскоязычного мужчины средних лет.

За несколько минут до посадки он отправил коллегам сообщения о том, как незнакомец пытался фотографировать его документы, а после неудачной попытки отошел в сторону, несмотря на то, что был следующим за ним в очереди на проверку документов.

Телеграм-канал Nexta опубликовал последние сообщения Протасевича перед посадкой в самолет.

Изменение курса. Вебсайт Flightradar124 зарегистрировал отклонение рейса FR4978 от намеченного маршрута незадолго до того, как самолет достиг литовской границы. Рейс развернуло на юго-восток в сторону Минска.

По данным Nexta, самолет изменил курс, после чего подал сигнал бедствия 7700 - об аварийной ситуации на борту.

При этом лететь в Вильнюс было куда ближе, чем в Минск.

Сообщение о минировании. Информация о минировании, как сообщают СМИ, поступила одновременно в Афины и в Минск. И пилоты лайнера, действуя по инструкции, запросили посадку в минском аэропорту.

В пресс-службе Национального аэропорта "Минск" подтвердили, что поводом для экстренной посадки стало сообщение о минировании.

По данным авиакомпании Ryanair, которая выполняла рейс, экипаж самолета узнал об угрозе на борту от белорусской диспетчерской службы. То, что именно пилоты приняли решение о посадке самолета в Минске, подтверждает запись переговоров пилота самолета с диспетчером минского аэропорта и руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта Лина Бейшена.

По ее словам, самолет из Афин должен был приземлиться в Вильнюсе в 13:00, но экипаж принял решение садиться в Минске.

После этого Ryanair уведомила об этой "вызывающей сожаление задержке, вызванной не зависящими от авиакомпании обстоятельствами", соответствующим национальным и европейским агентствам авиационной безопасности.

Близкий к администрации президента Беларуси Александра Лукашенко Телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что ситуация с самолетом все время была на контроле президента Беларуси Александра Лукашенко, а рейс Протасевича сопровождал истребитель МиГ-29, который подняли в небо "по поручению главнокомандующего". Впрочем, позже это сообщение с канала удалили.

Экстренную посадку самолета близкие к Лукашенко СМИ подали с акцентом на том, что "Беларусь защитила Европу", мол Лукашенко дал безоговорочную команду разворачивать и принимать самолет из-за безопасности и жизни людей.

Задержание. Первые сообщения СМИ о задержании блогера появились около 14:40.

О том, как проходило задержание парня рассказали те, кто летел вместе с ним. В интервью порталу delfi.lt пассажиры припомнили то, что он "начал паниковать, схватился за голову" уже во время полета после внезапного маневра самолета. На борту не было конфликтов или ссор, поэтому Протасевич, по-видимому, начал догадываться о причине незапланированной посадки.

Для многих она также стала внезапной и неприятной, ведь со всеми, кто находился на борту, были проведены следственные действия.

"Нас всех по четыре вывели, собаки обнюхали все наши вещи. Того парня отвели в сторону, его вещи вытряхнули на взлетную полосу. Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он такой, и добавил: "Здесь меня ждет смертная казнь". Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним постоянно стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели", - рассказал очевидец событий.

Кстати, позже тезис о смертной казни начали распространять СМИ, поддерживающие белорусскую оппозицию. При этом, по статьям, инкриминируемым Роману, ему грозит не расстрел, а длительный срок - 15 лет.

В МВД Беларуси сообщили, что багаж проверяли потому, что в нем могло быть заложено взрывное устройство, а в салоне могли быть оставлены вещи ручной клади, где также могло находится взрывное устройство.

После задержания Протасевича Ryanair сообщила, что "ничего предосудительного при осмотре выявлено не было, и местные власти дали самолету и пассажирам разрешение на вылет спустя примерно 5 часов в Минске".

В аэропорту Минска уточнили, что информация о минировании не подтвердилась, однако СК Беларуси возбудил дело о заведомо ложном сообщении об опасности.

И, хотя формально, как видим, сажали самолет из-за угрозы взрыва, в 21:30 рейс Ryanair совершил посадку в Вильнюсе уже без Протасевича и его подруги на борту. Ее, как гражданку России, уже ищет посольство РФ в Беларуси.

Реакция Европы, США и России

На Западе и в России прозвучали полярные оценки того, что произошло.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала произошедшее недопустимым.

"Совершенно недопустимо принуждать рейс Ryanair из Афин в Вильнюс делать посадку в Минске. Любое нарушение правил международного воздушного транспорта влечет за собой последствия", - сказала фон дер Ляйен.

После этого президент Евросовета Шарль Мишель выразил крайнюю обеспокоенность действиями белорусских властей: "Важное значение будет иметь расследование инцидента".

Но главное - в Европе заговорили о санкциях против Минска.

Санкции за инцидент, который в Брюсселе считают нарушением международных протоколов авиаперевозок, могут включать полный запрет на пассажирские полеты над Беларусью и меры против национального перевозчика "БелАвиа". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Возможные санкции лидеры ЕС рассмотрят уже сегодня в рамках стартовавшего в Брюсселе двухдневного саммита.

Также будет обсуждаться расширение "черных списков" физлиц и компаний, полное закрытие воздушного пространства Белоруссии для европейских авиаперевозчиков, запрет приземляться в аэропортах ЕС для национальной компании "БелАвиа", остановку транзита грузов через белорусскую территорию.

Сказала свое слово и Великобритания. Ее министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что действия Лукашенко будут иметь серьезные последствия.

"Великобритания встревожена сообщениями об аресте журналиста Nexta Романа Протасевича и обстоятельствами, которые привели к тому, что его рейс был вынужден приземлиться в Минске. Мы координируем действия с нашими союзниками" - сказал Рааб.

Его коллега из Франции, министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, назвал приказ Лукашенко "неприемлемым". Госсекретарь по европейским делам Франции Клеман Бон характеризовал инцидент как "ошеломляющее и скандальное происшествие".

"Мы говорим о европейском самолете, европейской компании, перелете между двумя европейскими столицами. <...> Это акт государственного пиратства, который не может оставаться безнаказанным", - заявил Бон. Он назвал экстренную посадку рейса Ryanair в Минске "угоном самолета".

Одна из возможных мер - запрет полетов над территорией Беларуси, сказал французский чиновник: "Я думаю, что это было бы разумной мерой для нас, потому что мы подвергали опасности жизни европейских граждан. Помимо ареста [экс-редактора NEXTA Романа Протасевича], который мы осуждаем, [на борту] было девять французов и много европейцев".

Германия потребовала от Минска немедленно объяснить, на каком основании белорусские власти посадили самолет с оппозиционером Протасевичем.

"Нам необходимо немедленное объяснение властей Белоруссии по поводу переадресации рейса Ryanair из границ ЕС в Минск и задержания журналиста", - сказал госсекретарь МИД Мигель Бергер.

Норберт Реттген, председатель комитета по иностранным делам нижней палаты парламента ФРГ, дополнил позицию Германии: "Это государственный терроризм. ЕС должен будет предпринять меры".

Специальное заявление выпустил Госдепартамент США.

"Этот шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, в том числе и граждан США. Начальные сообщения о причастности белорусских служб безопасности и использования военных самолетов для сопровождения самолета вызывают серьезную обеспокоенность и требуют полного расследования, — сказано в заявлении Госдепа.

В Вашингтоне заявили о возможных вымышленных причинах посадки самолета. Также США призвали Лукашенко немедленно освободить задержанного журналиста.

В Москве выступили в поддержку Беларуси. Глава МИД РФ Сергей Лавров. Он сказал, что Россия не оставит "Беларусь в беде".

"Всегда готовы прийти на помощь своему соседу и стратегическому союзнику. Ведь в основе наших отношений – братские, а зачастую и семейные узы, общая история и духовные ценности", - подчеркнул Сергей Лавров.

Но позже он добавил: "Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации. Тем более, что представитель МИД Белоруссии подчеркнул готовность белорусских властей действовать в этом вопросе транспарентно, следовать всем международным правилам и в случае необходимости обеспечить прием международных экспертов. Я думаю, что это абсолютно разумный подход!"

Отдельно Лавров выразил обеспокоенность призывами Светланы Тихановской к мобилизации протестов в республике в августе-сентябре: "Надеемся, что белорусский народ проявит свойственную ему мудрость и не пойдет на поводу у тех, кто пытается использовать ситуацию в своих корыстных интересах".

Министр иностранных дел России добавил, что Запад наверняка будет оказывать давление на страну. При этом по-прежнему будут звучать предложения об экономической помощи за "переход к демократии".

"Западники опустились до того, что запугивают белорусских госслужащих и сотрудников правоохранительных органов международным судебным преследованием", - сказал Сергей Лавров. Он отметил, что поддержка "белорусской эмигрантской оппозиции" продолжается на всех фронтах – медийном, политическом, финансовом.

После всех высказались и в МИД Беларуси.

"Конечно, чисто по-человечески понятно и грустно, что пассажиры указанного рейса столкнулись с определенными неудобствами. Однако правила авиационной безопасности - это абсолютный приоритет, причем везде и для всех. В связи с этим действия экипажа самолета, отвечающего за жизнь своих пассажиров, представляются полностью оправданными", - сказал спикер ведомства Анатолий Глаз.

Он заявил, что действия белорусских властей "полностью соответствовали установленным международным правилам", а собственно сама ситуация "прямо и явно нагнетается".

"Белорусская сторона всегда ответственно подходила и подходит к их соблюдению. Это признается и соответствующими регуляторами в авиационной сфере. Более того, уверен, что в этом вопросе мы можем гарантировать полную транспарентность, в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации", - добавил пресс-секретарь МИД.

Спикер призвал всех помнить о правилах и безопасности пассажиров и ждать выводов компетентных экспертов.

Запретят ли авиации летать над Беларусью?

Решения ЕС или Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по Беларуси еще нет - там пока только рассматривают инцидент. Но отдельные страны и авиакомпании уже ограничивают полеты через республику.

Самые жесткие решения приняла Литва, куда летел Протасевич. Она запретила использование своих аэропортов самолетов, которые летают над Беларусью. Норма вступит в силу в 03.00 вторника. Также власти страны решили не пускать рейсы, пересекшие или планирующие пересечь белорусское воздушное пространство.

Министр транспорта Литвы заявил, что авиакомпании LOT, WizzAir, AirBaltic добровольно начали избегать воздушного пространства Беларуси.

Вскоре стало известно, что латвийская AirBaltic решила не летать над Беларусью.

Лоукостер Wizz Air, представляющий Венгрию, тоже перенаправил свои рейсы в обход воздушного пространства Белоруссии.

Европейцы пока поступают более умеренно. Австрийская Austrian Airlines, согласно решению "материнской" Lufthansa, продолжает использовать воздушное пространство Белоруссии для своих полетов. При этом, пока в компании решают, как поступать, сегодняшний рейс из Вены в Москву уже облетел территорию Беларуси.

В Америке пока только идут консультации. Глава комитета сената США по международным делам Боб Менендес предложил запретить все полеты над территорией Беларуси, но пока такое решение не принято.

При этом пока над Беларусью довольно оживленное авиасообщение, судя по сервису FlightRadar. Оно более плотное, чем, скажем, над Украиной.

О том, чтобы перекрыть полеты над РБ, заговорили и в Украине.

Реакция Украины

Министерство иностранных дел Украины назвало задержание журналиста Романа Протасевича "очередной атакой на свободу слова со стороны белорусских властей" и потребовало его освобождения. Об этом в Twitter написал спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

"В очередной раз тревожные новости из Беларуси. На этот раз в Минске задержан белорусский журналист Роман Протасевич. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы", – говорится в твите представителя МИД.

У Зеленского назвали Россиию главным выгодополучателем от посадки рейса Ryanair в Минске.

Также стало известно, что Украина рассматривает возможность запретить полеты авиакомпании Белавиа в Украину в случае принятия такого же решения странами ЕС после задержания оппозиционера Протасевича в Беларуси. Об этом заявил в комментарии "Стране" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Этот вопрос сейчас будет в процессе обсуждения и точно будет коррелировать с решениями европейских стран", - сказал Подоляк.

По его словам, украинские авиакомпании могут перестать летать над Белоруссией. "Безусловно, инцидент в небе Беларуси будет иметь чрезвычайные юридические и политические последствия для самой страны. Возможно, решение будет в том, что ни одна авиакомпания из цивилизованных стран, включая Украину, не зайдёт в небо Беларуси", - сообщил "Стране" Михаил Подоляк.

По мнению советника главы ОП, ситуация с задержанием Протасевича нанесла репутационный урон Беларуси и самому президенту Лукашенко.

"Вся эта история однозначно вынесла и Лукашенко, и его государство за скобки цивилизованного мира - он однозначно нерукопожатен и может двигаться только к статусу, который определят для него россияне. РФ вообще от этой ситуации получила только плюсы, являясь и автором сценария, и продюсером действа. Между прочим, точно такой же сценарий готовился и для Украины - сделать ее изгоем за счёт захвата пассажирского авиалайнера", - сказал Михаил Подоляк.

Случай с Протасевичем и вагнеровцы

Последняя фраза Михаила Подоляка интересна с точки зрения истории с "вагнеровцами".

Напомним, что ранее соратники Петра Порошенко, Андрея Богдана, а также ряд блогеров и журналистов заявляли, что группу "вагнеровцев" в ходе совместной операции украинских и американских спецслужб летом 2020 года хотели отправить рейсом Минск-Стамбул, затем обманом посадить самолет в Киеве (одному из пассажиров якобы стало бы плохо). После чего всех "вагнеровцев" задержать.

То есть сделать примерно тоже, что и Лукашенко с Протасевичем, только с гораздо большими рисками для безопасности пассажиров. Ведь пришлось бы задерживать несколько десятков мужчин, хорошо обученных военному делу.

По версии, которую отстаивают люди Порошенко, эта спецоперация сорвалась из-за того, что сначала Ермак попросил перенести ее сроки. А затем кто-то слил информацию о них то ли в Россию, то ли в Беларусь и всех вагнеровцев задержали под Минском.

По официальной украинской трактовке такой спецоперации вообще в природе не было. А теперь, после истории с Протасевичем, получается новый поворот. Ведь согласно версии о срыве операции, Украина хотела совершить точно такой же акт "государственного терроризма" и "авиапиратства", только в еще больших масштабах.

На Банковой ранее уже обвиняли всех тех, кто говорит об этой версии в работе на Кремль и в попытках дискредитировать Украину. И теперь, судя по всему, эта линия получит еще большее развитие. После инцидента в Беларуси любые подобные действия с гражданской авиацией будут еще долго считаться едва ли не актом государственного терроризма (хотя, как мы уже показывали, такое постоянно практикуют и другие страны, в том числе не так давно теми же методами сажала белорусский борт украинская СБУ).

А значит, и намерения украинских спецслужб - мнимые или настоящие - захватить турецкий самолет с "вагнеровцами" теперь уже нельзя будет представить "гениальной спецоперацией, которую сорвал крот на Банковой". Теперь токсичными становятся как раз те, кто версию о самой подготовке такой спецоперации распространяют.

И, к слову, непонятно теперь, выйдет ли фильм "Беллингкэт" про вагнеровцев, премьеру которого и без того неоднократно переносили.

Есть в заявлении Подоляка еще один интересный аспект. Он заявил, что "автором сценария" по захвату Романа Протасевича стала Россия. И добавил, что "такой же сценарий готовился для Украины".

Проще говоря, теперь на Банковой всех, кто поднимает тему вагнеровцев, будут записывать не только в сторонники Лукашенко - но и в агенты Кремля.

С другой стороны не факт, что это сильно остановит пыл противников Зеленского. Соратники Порошенко уже публикуют в соцсетях сообщения о том, что Лукашенко, в отличие от Зеленского, оказался "с яйцами" и осуществил операцию, которую, по их версии, слил Зеленский.