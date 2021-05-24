Крупнейшая газета Германии Süddeutsche Zeitung в своей статье пишет, что США и Украина проиграли битву против российского газопровода "Северный поток - 2", который почти построен.

"Команда действующего президента США Джо Байдена дала четко понять, что переносит сопротивление против "Северного потока-2" на второй план ради другой цели. А именно восстановить отношения с ЕС, а особенно с Германией, которые остались очень напряженными после Трампа (Дональда, бывшего американского лидер - Ред.), - говорится в материале.

Отметим, на прошлой неделе Белый дом отказался от санкций против оператора российского трубопровода - компании Nord Stream 2 AG, признав, что трудно помешать завершению "Северного потока - 2", который находится на финальной стадии строительства.

"Но не только Германия взяла верх в этом противостоянии с США за газопровод. Самым большим победителем в конфликте стал Владимир Путин (президент РФ - Ред.), который с самого начала критиковал американские санкции против проекта "Газпром" и называл их незаконными. Он неоднократно давал понять, что его сырьевая "сверхдержава" сделает что угодно, чтобы только построить "Северный поток-2". Нынешний отказ от жестких американских санкций против газопровода расхваливают на страницах российских СМИ как триумф Путина. Мол, он нанес горькое поражение США, а особенно Украине.

Отмечается, что Украина долгое время была важнейшей транзитной страной для поставок российского газа в Европу. Охвачена кризисом Украина потеряет миллиарды долларов от транзита газа, если Россия запустит ГТС через Балтийское море в обход, чтобы перекачивать газ напрямую в Германию. Украина уже давно обвиняет Россию в попытках разрушить ее", - пишет Süddeutsche Zeitung.

Также газета цитирует российский бизнес-портал "Взгляд", который написал, что "США и Украина проиграли в битве против "Северного потока-2". Россия и "Газпром" могут праздновать победу".

"Госдепартамент ввел новые санкции против ряда российских кораблей и компаний. Но это, отмечается издание, лишь "косметические" мероприятия.

Издание добавляет, что "республиканцы в США остро критикуют Байдена, обвиняя его в том, что он укрепил Путина, отказавшись от жестких санкций. Сенатор Тед Круз сказал, что нынешний американский президент фактически "дал зеленый свет" российской ГТС.

"Джо Байден лезет в постель к Путину, врагу России и Америки", - сказал Круз в эфире Fox News.

Но он кое о чем не вспоминает. Трамп, который прославился выпадами против Германии и отказом бороться с Путиным, мог сделать гораздо больше, чтобы не допустить строительство "Северного потока-2". Либеральная оппозиция в России тоже оскорблена. Она критикует ЕС за то, что он поддерживает существование системы Путина, покупая российские газ и нефть.

"Путин победил, он всех запугал", - сказал российский политолог Кирилл Рогов.

Стягивая войска к границам Украины, он доказал, что может начать новую большую войну в любой момент. В конце концов, Запад решил сдаться и примириться с Россией, - сказал Рогов в интервью для "Эхо Москвы". Это была тактическая победа для Путина. Но в долгосрочной перспективе он может проиграть, потому что США и Запад продолжат консолидацию военно-политической стратегии против России", - пишет газета.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, какая судьба ждет почти достроенный газопровод после парламентских выборов в Германии.