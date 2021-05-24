Украина планирует запустить паспорта вакцинации с 1 июля 2021 года, синхронизировав этот процесс с Евросоюзом.

Об этом 24 мая в ходе совещания у президента Украины Владимира Зеленского заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что предварительно запланировано запустить паспорта вакцинации с 1 июля, синхронизировав это с соответствующими процессами в Евросоюзе.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказывал, что власти Украины участвуют в работе двух рабочих групп, от ЕС и ВОЗ, созданных для внедрения Covid-паспортов для вакцинированных граждан. Он также озвучивал 1 июля как предварительную дату их внедрения. Предполагается, что такие паспорта вакцинации позволят вакцинированным лицам или людям с иммунитетом пользоваться определенными привилегиями в условиях карантина.

Также мы писали о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Киев и Евросоюз договорились о взаимном признании Covid-паспортов.