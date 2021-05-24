В понедельник, 24 мая, народного депутата Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа". При этом сам нардеп утверждает, что обрадовался такому решению.

"Страна" спросила у "слуг" об их отношении к исключению Шевченко из пропрезидентской фракции.

Евгения Кравчук

"За исключение Евгения Шевченко письменно проголосовала еще несколько недель назад - после обсуждения на фракции его поездки (20 апреля) к (президенту Беларуси Александру) Лукашенко. Позиция государства относительно легитимности белорусской власти и личная позиция Шевченко - кардинально отличаются. Это и является главной причиной".

Алексей Мовчан

"Я голосовал за исключение Шевченко из фракции. Было несколько версий: кто-то говорил, что не нужно его отпускать, так как сделаем ему подарок, а кто-то - что нужно. Я считаю, что если человек не хочет, то почему мы будем его заставлять писать это заявление. Если он хочет это использовать как определенный политический трамплин - дадим ему эту возможность. Если мы не можем жить во взаимопонимании по каким-то вопросам, то не нужно это делать насильно. Я за то, чтобы все делали так, как они хотят, и развивались в политике, как им хочется. То есть, мы не враги, просто идеологически мы с ним разные".

Александр Качура

"Он остается депутатом. У Евгения есть свои политические и жизненные позиции. Я лично на тот момент воздержался по вопросу его исключения. Эти подписные листы собирались постепенно, и там было три варианта: воздержался, за и против. Если ты уже проголосовал, то изменить решение нельзя. На тот момент воздержался, так как среди всех медийных историй, которые тогда произошли - это не было основанием для исключения. Если Шевченко не соглашается с позицией главы государства - как представитель большинства, может написать заявление самостоятельно, но решили исключить. Это вопрос не вчерашней истории (вокруг вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске под воздействием белорусских властей - Ред.), а больше месяца собирались подписи за его исключение. Шевченко сам этого желал и говорил об этом внутри фракции. Ему, скажем так, уже внутри фракции некомфортно было находиться, поэтому я думаю, что в данном случае не было каких-то противоречий. Если сам человек хотел уйти из фракции, то все стороны в данном случае соглашались, что нужно это сделать. Он в исторический период исполнил свою миссию внутри фракции. Он, как член команды, помогал по Запорожью, он был из тех, кто с самого начала поддерживал Зеленского, был доверенным лицом президента еще во время первого и второго туров. Это уже история. Желаю Евгению всех побед и большого политического будущего".

Юлия Яцык

"Я не голосовала за исключение Шевченко. Считаю, что не за что его исключать. В соотвествии с уставом партии - оснований для его исключения нет. Но его личное желание, отношение - это манипуляция, как по мне. Фактически он не разделяет, возможно, каких-то взглядов партии и фракции, но в таком случае, он должен написать собственноручно заявление и выйти. Никто его силой не держит и не будет. Но ему нужно исключение и такая себе жертва - репрессии со стороны партии, фракции. Поэтому я считаю, что он строит свою собственную политическую карьеру путем таких манипуляций. Я считаю, если ты не согласен с какими-то принятыми решениями - можешь проявить свое несогласие путем голосования против. Как, например, я это сделала при голосовании за рынок земли. Да, это может не нравиться президенту, (главе фракции) Давиду Арахамии или еще кому-то, но это моя позиция. Он сейчас будет это использовать, как давление на "неугодного" со стороны фракции. Он шел под лозунгами партии. Если он их не разделяет - должен сам сделать этот шаг, это должно быть его волеизъявление, а не делать из себя жертву. Мол, его исключили за его взгляды. А какие же у него взгляды, если он голосует за все "за". В чем эти взгляды проявляются? Ему не хватало буквально трех или четырех голосов за исключение, поэтому он сознательно провоцировал, чтобы еще кто-то проголосовал за исключение".

Ольга Василевская-Смаглюк

"Я воздержалась. И я вообще воздерживаюсь от любых голосований по поводу исключения людей из фракции. Знаю, что это была самоцель господина Шевченко выйти из фракции "Слуга народа". То ли создать собственный политический проект или просто демарш в ОПЗЖ. Мне это неизвестно, поэтому и решение насчёт его исключения я не поддерживала. Не скажу, что фракция много потеряла от тех, кто ушёл. Она потеряла бы больше, если бы эти люди оставались во фракции. Если у нас нормально с политической ответственностью: мы приходим с одной политсилой, а потом уходим или добиваемся, чтобы нас исключили — тогда нужно уходить вообще из Верховной Рады. Если бы Шевченко был "списочником" и ушёл бы, то должен был бы сложить мандат. Только мажоритарщики, которые выходят из фракции — могут остаться в Раде. Его самоцель была остаться в Раде вне фракциии "Слуга народа" — фракция ему ему угодила, можно сказать, исполнила его мечту", - сказала "Стране" нардеп.

Напомним, 20 апреля народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко провел в Минске встречу с Александром Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным президентом Беларуси.

23 апреля "слуги народа" решили провести голосование через сбор подписей относительно дальнейшего участия депутата Евгения Шевченко в составе фракции. Таким образом, фактическое исключение Шевченко из фракции произошло почти через месяц.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, зачем Шевченко готовит свой собственный политический проект и какие у него есть перспективы.