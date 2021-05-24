Украина рассматривает возможность запретить полеты авиакомпании "Белавиа" в Украину в случае принятия такого же решения странами ЕС после задержания оппозиционера Романа Протасевича в Беларуси.

Об этом заявил в комментарии "Стране" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Этот вопрос сейчас будет в процессе обсуждения и точно будет коррелироваться с решениями европейских стран", - сказал Подоляк.

Также, по его словам, украинские авиакомпании могут перестать летать над Беларусью.

"Безусловно, инцидент в небе Беларуси будет иметь чрезвычайные юридические и политические последствия для самой страны. Возможно, решение будет в том, что ни одна авиакомпания из цивилизованных стран, включая Украину, не зайдет в небо Беларуси", - сообщил "Стране" Михаил Подоляк.

По мнению советника главы ОП, ситуация с задержанием Протасевича нанесла репутационный урон Беларуси и самому президенту Александру Лукашенко.

"Вся эта история однозначно вынесла и Лукашенко, и его государство за скобки цивилизованного мира - он однозначно нерукопожатен и может двигаться только к статусу, который определят для него россияне. РФ вообще от этой ситуации получила только плюсы, являясь и автором сценария, и продюсером действа. Между прочим, точно такой же сценарий готовился и для Украины - сделать ее изгоем за счет захвата пассажирского авиалайнера", - сказал Михаил Подоляк.

В последнем случае он, вероятно, имел в виду известную историю с "вагнеровцами", которых, по версии, активно продвигаемой сторонниками Порошенко, должны были задержать в Киеве, посадив обманом самолет, летевший из Минска в Киев (то есть сделать примерно тоже самое, что и Лукашенко с Протасевичем). Это, по данной версии, была совместная операция СБУ и западных спецслужб, которую сорвал Офис президента, перенеся дату ее начала.

Ранее на Банковой вообще отрицали, что такая операция планировалась.

А теперь, как видим, собираются ее "повесить" на "руку Москвы". По этой логике получается, что сотрудники украинских спецслужб, готовившие данную спецоперацию - агенты Кремля.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair Афины - Вильнюс из-за ложного сообщения о минировании экстренно сесл в аэропорту Минска. Там задержали одного из пассажиров - Романа Протасевича, который является основателем оппозиционного Telegram-канала Nexta.

После этого Евросоюз начал рассматривать возможность остановки полетов европейских авиакомпаний через Беларусь.

Также в ЕС захотели закрыть "Белавиа" доступ к аэропортам Европы.