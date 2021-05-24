Власти Литвы решили не пропускать рейсы, которые пересекли или собираются пересечь белорусское воздушное пространство.

Об этом сообщило агентство "Bloomberg" со ссылкой на премьера страны Ингриду Шимоните.

По ее словам, рейсы, летящие через Беларусь, не смогут использовать аэропорты Литвы с 03:00 вторника, 25 мая.

Напомним, самолет Ryanair, который следовал по рейсу Афины - Вильнюс днем в воскресенье, 23 мая, совершил посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. По данным Литвы, в самолете находился 171 пассажир: 94 - граждане Литвы, 11 - граждане Греции, 9 - граждане Франции, несколько белорусов, поляков, румын, немцев, латышей, россиян, а также граждане Грузии и других стран.

После этого в ЕС заявили, что могут закрыть и наземное сообщение с Беларусью после инцидента с самолетом Ryanair

Как сообщалось, после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair гражданам Литвы рекомендовали покинуть Беларусь.

Также мы писали, что Литва оценила посадку самолета Ryanair в Минске как захват воздушного судна.

Тем временем Ryanair продолжает летать над Беларусью, несмотря на перехват их самолета. В воздушном пространстве страны был замечен рейс Пафос — Таллинн.