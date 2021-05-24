Одесский бизнесмен Вадим Альперин, который попал под санкции СНБО, подал иск в Верховный суд против президента Владимира Зеленского с требованием вернуть ему украинское гражданство.

Об этом говорится в материалах суда.

Кроме того, Альперин обратился в Верховный суд с еще одним иском - об отмене санкций, введенных против него Советом национальной безопасности и обороны. Иски поданы в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 20 мая.

В них Альперин просит отменить два указа президента: № 140 от 3 апреля и № 161 от 14 апреля. Указ № 161 касается прекращения гражданства Альперина, этот документ засекречен. Второй указ касается введенных СНБО санкций, в том числе против Альперина.

Сообщается, что Верховный Суд рассмотрит иск Альперина относительно его гражданства 17 июня в 16:00.

Напомним, Альперин был лишен украинского гражданства на основании добровольного получения им гражданства Израиля, заявили у президента Зеленского.

Также сообщалось, что Альперин подал в суд на Госмиграционную службу.

3 апреля СНБО ввел санкции против 10 граждан Украины за организацию и причастность к контрабанде. Одесский бизнесмен Вадим Альперин был в их числе.