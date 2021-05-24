Atlas Weekend объявил одного из хедлайнеров фестиваля, который пройдет в Киеве на территории ВДНХ с 5 по 11 июля. Им станет российский певец Валерий Меладзе.

Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

"Именно под его песни вы влюбляетесь и переживаете расставание. Это именно его треки разрывают TikTok и звучат в плейлистах наших мам. Вспоминай тексты любимых бенгеров и готовься танцевать по трендам на выступлении Валерия Меладзе уже этим летом!" - говорится в посте.

Меладзе – артист российской эстрады, поэтому украинская публика неоднозначно отреагировала на заявленный организаторами анонс.

Представители одного лагеря, помимо желания "впервые попасть в Киев", выразили уверенность в том, что "Меладзе является связывающим звеном между миллионами украинцев и россиян", кроме того "его любят все, просто стыдятся себе в этом признаться".

В противовес такой позиции выступили пользователи, которые демонстрировали неприязнь к приглашенному артисту вплоть до возврата билетов. "Atlas Weekend, вы пробили дно! Серьезно??! Я считаю, теперь все сознательные исполнители с правильной украинской позицией должны послать вас к чертям и общество устроит им признание и сольные концерты, а вам бан и ад. Какого черта вы тут зарабатываете? Валите с таким отношением в Московию, без обратного билета и там устраивайте свои оды продажным гнидам", "Серьезно?! Валерчик Меладзе, которому нормально в Раше все эти годы, пока Путин ведет войну на территории нашей страны и убивает наших парней? Ну-ну... Вперед, чуваки!" - пишут пользователи.

В этом году Atlas Weekend будет проходить в формате Friends Edition, а значит количество зарубежных артистов уменьшится по сравнению с предыдущими фестивалями. Однако, в списке участников события значатся такие популярные украинские исполнители как Бумбокс, The Hardkiss, Alyona Alyona, эстонский рэп-исполнитель Tommy Cash, а также российский певец Ramil.

Напомним, группа экс-нардепа Святослава Вакарчука "Океан Эльзы" также станет хедлайнером масштабного фестиваля в 2021 году.

Ранее мы писали о том, что билеты, купленные на Atlas Weekend-2020, останутся действительными.