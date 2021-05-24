Гражданам Литвы настоятельно порекомендовали не посещать Беларусь, а находящимся сейчас на ее территории - выехать. МИД Литвы связывает свои рекомендации с инцидентом, связанным с вынужденной посадкой пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и задержании белорусского оппозиционера и создателя информационного портала Nexta Романа Протасевича. Об этом сообщается на странице МИД Литвы в соцсети.

Напомним, самолет Ryanair, который следовал по рейсу Афины - Вильнюс днем в воскресенье, 23 мая, совершил посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. По данным Литвы, в самолете находился 171 пассажир: 94 - граждане Литвы, 11 - граждане Греции, 9 - граждане Франции, несколько белорусов, поляков, румын, немцев, латышей, россиян, а также граждане Грузии и других стран.

В свою очередь телеграм-канал журналистского пула главы Беларуси сообщил, что именно Лукашенко лично принял решение о посадке самолета в Минске. Также по его команде на сопровождение пассажирского самолета был направлен истребитель МиГ-29.

После проверки бомбу не нашли, но правоохранители задержали находившегося на борту этого самолета белорусского оппозиционного активиста Романа Протасевича.

Ранее мы подробно писали, в чем обвиняют основателя NEXTA, которого задержали после посадки самолета в Минске.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года в Беларуси суд признал канал NEXTA экстремистским, после чего ресурс объявил конкурс на ребрендинг.