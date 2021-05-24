Беларусь заявила о готовности расследовать инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair сообщением Афины - Вильнюс и уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации (ICAO) и Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря департамента по авиации Минтранса Беларуси Татьяну Лунькову сообщает "Интерфакс".

"Авиационные власти Беларуси уведомили ICAO и IATA о готовности к сотрудничеству в беспристрастном расследовании инцидента с самолетом Ryanair рейса Афины - Вильнюс, который приземлился 23 мая в Минске", - сказала Лунькова.

По ее словам, международные организации на уведомление пока не отреагировали.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair из-за ложного сообщения о минировании был вынужден экстренно сесть в аэропорту Минска. Там задержали одного из пассажиров - Романа Протасевича, который является основателем оппозиционного Telegram-канала Nexta.

После этого глава компании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что инцидент с самолетом, посаженным в Минске, является "угоном, совершённом при поддержке государства".

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