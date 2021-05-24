Уровень качества образования в Украине из-за карантинных ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса, упал на 8%. Министр образования Сергей Шкарлет назвал снижение этого показателя "незначительным".

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

"В целом мы примерно на 8% оцениваем падение качества (образования - Ред.), но это на самом деле не критично. Мы понимали, что качество образования в любом случае будет падать. От чего это зависит? Есть треугольник - ученик, учитель и семья. Прежде всего от первоначальных навыков и того, что заложила семья ребенку, в принципе, первично будет зависеть весь процесс обучения. Если родителям не безразлично, в любом случае даже в дистанционном образовании потеря качества не критична", - сказал Шкарлет.

Он добавил, что Государственная служба качества образования проводит мониторинг качества и наличия остаточных знаний после изучения различных частей образовательной программы минимум раз в два месяца. Однако в сравнении с декабрьским показателем качество и уровень дистанционного образования улучшились на 10-15% и сейчас составляет 70-75%.

В то же время Шкарлет утверждает, что дистанционное образование не может заменить полноценного очного обучения.

"Год пандемии - это совершенно необычный год для всего мира, не только для Украины. Позиция всего мира - и Министерство образования Украины не исключение - в том, что дистанционное образование никогда не заменит полноформатного очного общения. Но это возможность не останавливать образовательный процесс во время, например, "красных" зон карантина, когда посещение учебных заведений запрещено", - сказал министр.

Шкарлет не исключает, что с нового учебного года дистанционный формат обучения может быть возобновлен из-за потенциальной очередной волны эпидемии коронавируса.

"Но опять же на "дистанционку" уйдут ведь не все, уйдут по окраске территорий. "Красные" зоны, безусловно, там придется работать в рамках дистанционного образования", – подчеркнул министр.

Однако глава Минобразования выразил мнение, что детские сады, специализированные учреждения и 1-4 классы должны работать в обычном, очном режиме.

Напомним, в течение года из-за эпидемической ситуации в Украине многие школы объявляли чрезвычайные ситуации и продлевали каникулы, при этом ученики должны обучаться не менее 175 дней в году. В связи с этим Минобразования рекомендовало некоторым школам учебный год на месяц.

Соответствующее решение уже приняли власти четырех городов - Черкасс, Сум, Хмельницкого и Кропивницкого.