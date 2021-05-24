Один из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук опроверг подлинность записей разговоров, которые были обнародованы журналистами под видом его телефонных переговоров с лидерами "ЛДНР".

Об этом политик сообщил 24 мая в своем Twitter.

"Не хочу комментировать никакие разговоры, потому что они являются сфальсифицированными. То, что сегодня происходит, – чистая провокация, изготовление так называемой фабрикой фейков того, кто и что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался", - написал Медведчук.

Записи, о которых он говорит, опубликовали журналисты Bihus.Info. Утверждалось, что на пленках якобы записаны разговоры Медведчука с лидерами "ЛДНР", в них упоминаются президент России Владимир Путин, экс-президент Украины Петр Порошенко и бизнесмен Ринат Ахметов.

Напомним, ранее в "Оппозиционной платформе - За жизнь" призвали власти снять все обвинения против Виктора Медведчука.

Также мы писали о том, что сейчас Виктор Медведчук находится под домашним арестом. Его подозревают в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму. Сам он считает выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и сфабрикованными.