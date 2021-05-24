В мире может появиться новый смертоносный вирус, поэтому с угрозой пандемии человечество столкнулось не в последний раз. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга в понедельник, 24 мая.

По его данным из-за пандемии Covid-19 в мире выявили 167 млн случаев заражения, также насчитывается 3,4 миллионов пациентов, умерших от этой болезни.

"Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус", - сказал Гебрейесус.

Напомним, ранее глава ВОЗ заявил, что для эффективной борьбы с вирусом необходимо справедливое распределение вакцин по всему миру.

Также мы сообщали, что по мнению экспертов, миру придется научиться жить с коронавирусом постоянно. Причиной этого называют слишком быструю мутацию вируса и появление новых, более заразных и быстро распространяющихся штаммов. При этом вакцинация проводится слишком медленно для того, чтобы коллективный иммунитет был в пределах досягаемости в ближайшее время.