Днем в понедельник, 24 мая, лоукостер Ryanair, самолет которого был экстренно посажен в аэропорту Минска, продолжает летать над Беларусью.

Об этом свидетельствуют данные сервиса "Flightradar".

В воздушном пространстве страны был замечен рейс Пафос — Таллинн.

Напомним, в воскресенье в Национальном аэропорту Минска был задержан основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который был одним из главных координаторов протестных акций в Белоруссии против Александра Лукашенко.

Самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс совершил аварийную посадку. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Однако после проверки бомбу не нашли, зато был задержан Протасевич.

После этого, в Европарламенте назвали государственным терроризмом захват самолета.

Затем глава компании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что инцидент с самолетом, на котором летел основатель Телеграм-канала Nexta Руслан Протасевич, посаженным в Минске, является "угоном, совершённом при поддержке государства".

При этом некоторые авиарейсы уже сейчас начали перенаправляться, чтобы избежать воздушного пространства Беларуси. В частности, венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air и латвийская Air Baltic подтвердили, что в понедельник рейсы их самолетов были перенаправлены в обход воздушного пространства Беларуси.