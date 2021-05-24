Министр образования Сергей Шкарлет считает, что вероятность перехода на дистанционное обучение с нового учебного года зависит от дисциплины украинцев в условиях пандемии Covid-19. В то же время, он заявил, что в сентябре школы не уйдут на карантин.

Об этом глава Минобразования рассказал в интервью изданию "РБК-Украина", обнародованном в понедельник, 24 мая.

"Есть базовая позиция министерства о том, что детские сады, специальные учреждения и 1-4 классов в обязательном порядке должны учиться очно, так как это первые навыки и научить учиться нужно с первых стартовых элементов. С сентября вряд ли мы пойдем, потому что я надеюсь, что погода нам даст еще теплого времени года", - сказал Шкарлет.

В то же время он добавил, что в "красных" карантинных зонах школам придется работать в рамках дистанционного обучения.

Что касается учеников 5-11 классов, то в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, то, напомнил министр, для них разработана "Всеукраинская школа онлайн".

Ранее мы рассказывали, что изменилось для школьников в этом году. В частности, из-за коронавируса в Украине вновь отменили внутренние экзамены для школьников - так называемые ДПА, однако ВНО выпускники сдавать будут.

Также публиковали перечень дат сессий ВНО-2021 по всем предметам.