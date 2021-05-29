Сегодня наступит 18-й лунный день в Козероге. Этот период благоприятен для решения вопросов с недвижимостью, организаторских дел, путешествий. Все окружающие вас события станут зеркальным отражением вас самих, поэтому лучше быть добрыми и искренними по отношению к людям, ни в коем случае не желать зла другим.

Астрологи называют три знака Зодиака, для которых конец мая станет их звездным часом. Это Овны, Раки и Водолеи. Вас ждут наполненные счастьем и радостью дни. На утро 29 мая вам могут присниться вещие сны, которые таят в себе информацию о вашем здоровье и лучших способах преодоления трудностей. Обратите на них внимание.

Приводим подробный гороскоп для обозначенных знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Вы легко справитесь с любыми переговорами и сможете добыть интересующую вас информацию. Результат не заставит себя долго ждать. Через несколько дней вы увидите продукт своей деятельности и сможете отдохнуть как следует. Это значит, что уже сегодня нужно искать такую возможность - составьте себе карту маршрута с парками, музеями и другими местами, где можно провести выходной день с пользой.

Рак (22.06 - 22.07)

Даже не сомневайтесь - сегодня вам удастся легко найти выход из любой ситуации. Совсем скоро случится то, о чем вы так давно мечтали. Возможно, вы получите неплохую награду за свои старания. И как только произойдет это важное событие в вашей жизни, вы сможете перейти на новый этап, оставив весь негатив и разочарование в прошлом.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня у вас будет продуктивный день, когда вы успеете и поработать, и отдохнуть. Благодаря своей целеустремленности вы легко достигнете успеха. Вам важно составить план будущих действий, чтобы знать куда двигаться. Ваш путь к успеху - четкий тайм-менеджмент и дисциплина.

В гороскопе с 24 по 30 мая сообщалось, что неделя принесет рост доходов Тельцам и правильные ответы Козерогам.

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