Евросоюз рассматривает закрытие не только воздущного, но и наземного сообщения с Беларусью в ответ на действия республики, которые привели к вынужденной посадке самолета Ryanair в аэропорту Минска.

Об этом агентству Bloomberg сообщил высокопоставленный европейский чиновник, близкий к переговорам по новым санкциям ЕС против Беларуси.

В то же время он заявил, что в случае приостановки всех полетов авиакомпаний ЕС над Беларусью и блокировании всего транзита, включая наземные перевозки, между Беларусью и ЕС повлекут за собой увеличение расходов для европейских компаний.

Ожидается, что новые меры дополнят пакет антибелорусских санкций, над которым Брюссель работал до инцидента в небе и который собирался представить в июне этого года.

Напомним, еще 4 мая президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил ЕС запретом транзита европейских грузов в Россию через территорию республики.

В воскресенье, 23 мая самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, из-за ложного сообщения о минировании был вынужден экстренно сесть в аэропорту Минска в сопровождении истребителя МиГ-29. На борту лайнера задержали Романа Протасевича, который является одним из основателей оппозиционного телеграм-канала Nexta.

В свою очередь председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что инцидент с самолетом "будет иметь последствия", а ответственные за задержание основателя ресурса NEXTA Протасевича понесут наказание. США призвали белорусские власти освободить блогера.

Тем временем глаава компании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что происшествие является "угоном, совершённом при поддержке государства".