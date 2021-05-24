Исключенный в понедельник, 24 мая, из фракции "Слуга народа" народный депутат Евгений Шевченко, который летал в Минск на встречу с президентом Александром Лукашенко, прокомментировал "Стране" свое изгнание и рассказал о дальнейших планах.

"Когда проснулся, подумал, что в стране наступил Новый год, все начали звонить, писать. То что меня исключили из фракции я понял, когда увидел, что меня удалили из партийного чата", - рассказал Шевченко.

По словам нардепа, решение о его исключении из фракции было принято президентом Владимиром Зеленским еще месяц назад, но его воплощение отложили из-за скандала с Николаем Тищенко.

"Разговоры о моей связи с главной Офиса Президента Андреем Ермаком относительного создания нового политического проекта, это полная чушь (ранее нардеп Александр Дубинский задал Евгению Шевченко вопрос не является его исключение из фракции согласованным ходом с Ермаком с целю созданию подконтрольного Банковой проекта для юго-востока в противовес ОПЗЖ - Ред.). У меня вообще плохие отношения с Ермаком, он "забанил" меня на телеканале "Наш" попросив об этом Евгения Мураева, о каких договоренностях с Ермаком может идти речь?", - заявляет нардеп.

При этом он сказал, что он намерен показать украинцам "новый путь".

"Я начал свой трудовой путь с колхозника, я как Лукашенко, для меня важен не новый политический проект, а важно показать народу Украины другой путь, другую дорогу. Пройдет время и люди увидят правду, поймут, что тот путь который начал Петр Алексеевич и продолжил Владимир Александрович, это не тот путь",- рассказал Шевченко.

Напомним, 20 апреля народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко провел в Минске встречу с Александром Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным президентом Беларуси.

23 апреля "слуги народа" решили провести голосование через сбор подписей относительно дальнейшего участия депутата Евгения Шевченко в составе фракции.