Белорусской национальной авиакомпании "Белавиа" могут запретить доступ к аэропортам стран ЕС после инцидента с экстренной посадкой Ryanair.

Соответствующую заявку получила Международная организация гражданской авиации (ICAO), передает агентство "Reuters" со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Франция и ее европейские партнеры работают над мерами по прекращению полетов над Белоруссией и запрету доступа белорусской национальной авиакомпании "Белавиа" к аэропортам стран ЕС.

"Мы работаем над пакетом мер, которые выходят за рамки санкций против отдельных лиц", - цитирует агентство заявление канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона.

Тем временем, как передает "Bloomberg", европейские лидеры сегодня обсудят возможные санкции из-за экстренной посадки самолета Ryanair в Минске, после чего был задержан белорусский оппозиционер Руслан Протасевич. В их числе запрет государственному перевозчику "Белавиа" приземляться в аэропортах блока.

Однако, по словам одного из официальных лиц, самый простой путь для ЕС - ввести больше санкций против физических и юридических лиц.

"Другие варианты, такие как приостановка всех полетов авиакомпаний ЕС над Беларусью, запрет государственному перевозчику "Белавиа" приземляться в аэропортах блока и прекращение всех транзитных перевозок, включая наземные перевозки из Беларуси в ЕС, повлекут за собой увеличение расходов для европейских компаний, - сказал человек.

Между тем, ограничения на авиаперелеты создают риск дальнейшей изоляции обычных белорусских граждан после того, как сухопутные границы были фактически закрыты для большинства поездок в страны ЕС и Украину под предлогом ограничений, связанных с коронавирусом.

Напомним, ранее мы писали, что Евросоюз может сегодня прекратить полеты над Беларусью. Рейсы из Киева уже облетают страну.

Тажке сообщалось, что самолеты из Риги начали облетать Беларусь, не дожидаясь официальных запретов.