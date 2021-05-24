В сети появилась запись разговора белорусского авиадиспетчера с пилотом пассажирского самолета Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске.

Она свидетельствует о том, что диспетчер предупредил экипаж воздушного судна о его минировании, ссылаясь на электронное письмо, полученное службой безопасности минского аэропорта.

Далее мы приводим полную расшифровку разговора.

Диспетчер: Из соображений безопасности мы рекомендуем вам приземлиться.

Пилот: Хорошо, мы поняли, дайте нам минуту, пожалуйста... Это сообщение о минировании, откуда оно пришло, где вы нашли информацию об этом?

Диспетчер: Служба безопасности аэропорта сообщила, что они получили e-mail

Напомним, самолет Ryanair, который следовал по рейсу Афины - Вильнюс днем в воскресенье, 23 мая, совершил посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В свою очередь телеграм-канал журналистского пула главы Беларуси сообщил, что именно Лукашенко лично принял решение о посадке самолета в Минске. Также по его команде на сопровождение пассажирского самолета был направлен истребитель МиГ-29.

Позже авиакомпания Ryanair сообщила, что посадку в Минске пришлось сделать в связи с тем, что белорусские авиадиспетчеры сообщили о потенциальной угрозе безопасности на борту. После проверки самолета саперами уже в Минске эта информация не подтвердилось. Однако во время вынужденной стоянки в Минске был задержан один из основателей оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, а также его девушка. Также с самолета в Минске сошли четверо граждан РФ, после чего борт направился в пункт назначения.

В свою очередь председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что инцидент с самолетом "будет иметь последствия", а ответственные за задержание основателя ресурса NEXTA Протасевича понесут наказание. США призвали белорусские власти освободить блогера.

Тем временем глава компании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что происшествие является "угоном, совершённым при поддержке государства".