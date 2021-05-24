Государственное бюро расследований намерено приобрести 108 футболок стоимостью 118 800 гривен (1100 грн за штуку) и 20 мая объявило тендер на их закупку.

Информация об этом появилась в системе публичных закупок ProZorro.

В условиях тендера указано, что 108 футболок должны быть изготовлены из потоотводящих и анти-микробных материалов, которые быстро сохнут после стирки - 53% Polyester, 43% Cotton, 4% Elastane.

Также футболки должны быть черного цвета, размера L (большой размер - Ред.) и не требовать глажки после стирки. Есть и другие требования - специально спроектированная плечевая область должна обеспечивать более широкий диапазон движения, а швы футболки должны быть плоскими, чтобы свести к минимуму натирания и снизить износ футболки при использовании с бронежилетом.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 6 июня, аукцион назначен на 7 июня.

Напомним, в декабре 2020 года Государственное бюро расследований закупило 12 боксерских макивар (снаряд для отработки ударов) за 27 тысяч гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что в Черновцах отменили тендер на покупку туалетной бумаги, которая оказалась короткой.

Также мы сообщали, что дворец культуры в Житомирской области провел тендер по закупке двух пакетов за 8 гривен.