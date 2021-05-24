В Кремле не связывают подготовку саммита президентов РФ и США и инцидент с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича, который был пассажиром самолета Ryanair сообщением Афины - Вильнюс.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

"Я не стал бы здесь как-то объединять в единую систему, все-таки это разные субстанции. Пока просто нужно трезво дать оценку событию с этим самолетом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, скажутся ли призывы ряда стран Запада ввести санкции против Беларуси на отношениях РФ и США, учитывая тесные партнерские отношения Москвы и Минска.

Кроме того, Песков заявил, что рассматривать ситуацию с самолетом Ryanair с точки зрения соответствия нормам должны международные авиационные структуры. Сам он давать ей оценку не стал.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, из-за ложного сообщения о минировании был вынужден экстренно сесть в аэропорту Минска. Там задержали одного из пассажиров - Романа Протасевича, который является основателем оппозиционного Telegram-канала Nexta.

"Страна" рассказывала, как в Минске посадили самолет с одним из главных оппозиционеров.

Также мы писали, что страны ЕС и Украина осудили задержание экс-главреда Nexta Протасевича, заявив об авиапиратстве и санкциях.

Кроме того, сообщалось, что в США призвали закрыть небо над Беларусью из-за задержания Протасевича.