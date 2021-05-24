В Закарпатской области мошенник использовал личные данные 37 ромов, чтобы взять на них кредиты общей суммой более 174 тысячи гривен. Суд определил преступнику наказание в виде двухлетнего испытательного срока.

Об этом сообщает портал internet.ua со ссылкой на данные уголовного дела.

Расследование преступлений началось с того, что в полицию обратился гражданин ромской национальности из Закарпатья, который сообщил, что кто-то украл с его банковской карты 4 тысячи гривен. Правоохранители выяснили, что кто-то использовал персональные данные ромов, чтобы оформлять на них кредиты в режиме онлайн в одной из микрофинансовых организаций.

Все пострадавшие были владельцами карт "Приватбанка" и, получив по суду доступ к данным, которые охраняются банковской тайной, правоохранители установили личность преступника.

Выяснилось, что мошенник без ведома пострадавших завладел паспортными данными ромов, их кодом налогоплательщика (ИНН), а также дубликатами банковских карт и сим-карт, привязанных к ним мобильных номеров. При этом неизвестно, каким образом преступник получил эти данные. Предположительно, он мог воспользоваться незаконными услугами по покупке соответствующих сведений.

После этого житель Закарпатья, используя эти данные, оформлял кредиты на сайте МФО.

Далее, при помощи дубликата сим-карты жертвы, мошенник регистрировался со своего мобильного телефона в системе онлайн-банкинга Приват24 и переводил полученный займ с карты жертвы на свой счет. Примечательно, что часть денег он переводил в наличку в одном и том же банкомате города Мукачево, что и помогло следствию разыскать преступника. Всего жертвами мошенника оказались 37 ромов, каждый из которых оказался "должен" МФО от 1700 до 8250 гривен. Общая сумма ущерба составила более 174 тысяч гривен.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по статьям 190 (мошенничество), ст. 200 (незаконные действия с платежными документами, банковскими картами и электронными платежами) и ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных систем).

Преступник раскаялся и стал сотрудничать со следствием, благодаря чему вместо реального тюремного срока в 5 лет он получил лишь испытательный срок в 2 года. В течение этого периода он может оставаться на свободе до тех пор, пока не совершит аналогичное преступление.

Напомним, недавно прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 41-летнего винничанина, который вывел с чужих счетов около 11,5 млн грн.

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