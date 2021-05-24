Задержанный в воскресенье, 23 мая, создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич во время экстренной посадки самолета Ryanair уговаривал пилотов отказаться от приземления в Минске.

Об этом рассказала другая пассажирка рейса Афины-Вильнюс в сторис своей инстаграм-страницы.

"Он уговаривал пилотов отказаться от посадки после сообщения о бомбе на борту. Сразу после решения о приземлении оппозиционер подошел к членам экипажа и сказал: "Не делайте это. Они убьют меня, я беженец", - сообщает свидетельница.

В ответ на просьбу Романа пилоты заявили, что обязаны посадить судно, так как авиакомпания связана международными соглашениями.

Кроме того, пассажирка опубликовала фотографию, сделанную во время ожидания вылета в Минске. На ней изображен мужчина в форме, который следит за путешественниками. Снимок сопровождает подпись: "К нам относились, как к заключенным".

На родине Протасевичу может грозить до 15 лет лишения свободы из-за обвинений в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен требует от Беларуси освободить задержанного Романа Протасевича.

Также председатель Европейской комиссии заявила, что инцидент с самолетом Ryanair "будет иметь последствия", а ответственные за задержание понесут наказание.