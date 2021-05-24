Белорусские власти после задержания основателя Nexta Романа Протасевича задержали и его девушку Софью Сапегу.

Об этом сообщает ВВС.

По информации издания, вместе с Протасевичем была задержана его девушка, 23-летняя россиянка Софья Сапега. Она учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе "Международное право и право Европейского союза".

"Европейский гуманитарный университет прикладывает все усилия по скорейшему освобождению Софии Сапега", - заявил изданию официальный представитель ЕГУ Максим Милта.

Напомним, вчера в Национальном аэропорту Минска был задержан основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который был одним из главных координаторов протестных акций в Белоруссии против Александра Лукашенко.

Самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс совершил аварийную посадку. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. После проверки бомбу не нашли, но во время этого был задержан Протасевич.

Позже сообщалось, что севший в Минске с Протасевичем борт Ryanair приземлился в Вильнюсе без организатора NEXTA и его подруги.

Ранее мы подробно писали, в чем обвиняют основателя NEXTA, которого задержали после посадки самолета в Минске.