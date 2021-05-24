С субботы, 29 мая, "Укрзализныця" запускает "Прикарпатский экспресс" - поезд, который соединит три туристических региона: Волынь, Галичину и Прикарпатье.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба компании.

Поезд №807/808 сообщением Ивано-Франковск - Киверцы будет курсировать ежедневно, за исключением среды. "Прикарпатский экспресс" будет ходить через Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Подзамче, Радехов, Стоянов, Горохов и Луцк. Отправление из Ивано-Франковска - в 15:20, прибытие в Луцк - в 23:30 (в 23:50 - прибытие в Киверцы).

В обратном направлении поезд будет ходить с 31 мая ежедневно, кроме среды и четверга. Отправление из Киверцев - в 05:14 (в 05:30 из Луцка), прибытие в Ивано-Франковск в 13:38.

Каждый четверг поезд будет курсировать по маршруту Львов - Ивано-Франковск (отправление из Львова в 09:59, прибытие в Ивано-Франковск в 13:38).

Со 2 июня каждую среду поезд №807/808 будет курсировать между Киверцами и Львовом (отправление из Киверцев в 05:14, прибытие во Львов в 09:51).

Напомним, "Укрзализныця" в июне запускает "морской" поезд из прифронтового города Донбасса. Поезд №269/270 из Лисичанска в Одессу будет курсировать через день по нечетным числам.

Также мы писали о том, что на время летнего периода "Укрзализныця" запускает три поезда в южном направлении: Львов - Новоалексеевка, Бердянск, а также Сумы – Одесса и Чернигов (Нежин) – Одесса.