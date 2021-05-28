На этой неделе резко возрастает риск обманов, манипуляций и мошенничества. Особенно в сфере финансовых вопросов, где есть риск задержек в получении прибыли и убытков. 28 мая - пик осложнений в этой сфере. Луна сегодня будет находиться в Козероге и подходит для накопления, эмансипации и радости от разоблачения происков аферистов.

Исключительным чутьем будут отличаться Львы, Стрельцы и Козероги. Влияние 17-го лунного дня на них будет минимальным, а все их оппоненты так или иначе потерпят поражение.

Лев (23.07 - 23.08)

Вы будете мастерски вычислять сегодня обманщиков - по мимике, жестам, просчетам в документах, а вашей проницательности и фантастической интуиции позавидуют все окружающие. Не стесняйтесь тщательно перепроверять чеки в магазинах и ресторанах, предъявлять претензии в случае обнаружения некачественного товара, штрафовать за сознательные огрехи на работе, увольнять недобросовестных работников или подавать в отставку самостоятельно. Ставьте точку решительно и бесповоротно, если чувствуете, что больше не способны мириться с лицемерием, которое вас окружает.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня у вас будет обострен нюх на ложь. Вы и сами умеете манипулировать людьми, но по-доброму, и терпеть не можете, когда пытаются ввести в заблуждение вас. Обман вы воспринимаете чутко, он для вас сродни предательству. Поэтому вы вряд ли сможете в очередной раз довериться человеку, компании, торговой марке из-за попытки фальсификации с их стороны. Можете не пенять на себя и свое решение, ведь люди редко меняются, а значит, вы все делаете правильно, оставляя рядом с собой только проверенных людей.

Козерог (22.12 - 20.01)

Не соглашайтесь на предложения, тщательно их не обдумав. Ваш знак отличается умением анализировать и сопоставлять факты. Поэтому остерегайтесь обмана и пользуйтесь своим умением видеть человека насквозь. Цените свое время, не тратьте его на ненужные и неважные вещи. Если научитесь отказывать, сможете еще долго воодушевлять своими действиями окружающих и, в частности, своего любимого человека.

Остальных представителей Зодиака сегодня может ждать примирение с соседями, родственниками и друзьями, приятные поездки и высокий творческий потенциал. Из-за соединения Венеры с Меркурием фортуна посетит всех людей, кто работает со словом.

Напомним, на пороге - ретроградный Меркурий. Его период - с 30 мая по 23 июня. В зоне особого риска будут Водолеи, люди с плохими нервами и обжоры.

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