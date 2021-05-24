Евросоюз рассматривает возможность остановки полетов европейских авиакомпаний через Беларусь после инцидента с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair с основателем Nexta Романом Протасевичем на борту. Также могут быть остановлены и наземные перевозки между Белоруссией и ЕС.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным источника издания, лидеры Евросоюза рассмотрят вопрос о дальнейших санкциях против администрации президента Александра Лукашенко за ужином в Брюсселе в понедельник, 24 мая, вечером перед началом двухдневного саммита.

Возможные меры могут включать приостановку полетов над Беларусью, а также запрет национальной авиакомпании страны приземляться в аэропортах ЕС и блокирование наземного транзита в ЕС из Беларуси.

Несмотря на то, что решение будут принимать только сегодня вечером, уже сейчас некоторые авиарейсы перенаправляются, чтобы избежать воздушного пространства Беларуси.

В частности, венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air и латвийская Air Baltic подтвердили, что в понедельник рейсы их самолетов были перенаправлены в обход воздушного пространства Беларуси.

В сети появился скриншот с онлайн карты Flightradar24, на которой видно, что рейс WizzAir "Киев–Таллин" избегает воздушного пространства Беларуси и облетает страну через Польшу.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, из-за ложного сообщения о минировании был вынужден экстренно сесть в аэропорту Минска. Там задержали одного из пассажиров - Романа Протасевича, который является основателем оппозиционного Telegram-канала Nexta. "Страна" рассказывала, как в Минске посадили самолет с одним из главных оппозиционеров.

Также мы сообщали о заявлении Лукашенко о том, что санкции Евросоюза против Беларуси обернутся проблемами для самой Европы. При этом он пригрозил европейцам перекрыть транзит их грузов через Беларусь.