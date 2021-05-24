Инцидент с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске является прямым проявлением терроризма, за которым должны последовать санкции в отношении Беларуси или персональные меры в отношении "авторов данного сценария".

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Принуждение пассажирского самолета к посадке в Минске по сфальсифицированному предлогу "о минировании" и под конвоем военной авиации - безусловный и демонстративный вызов современному миру. Очевидно также, что этот фантастический по цинизму и изощренности акт нынешнего белорусского государства требует обязательной жесткой юридической оценки. Минимально это может быть "запрет на небо", изоляция страны от прямых коммуникаций с цивилизованным миром. Оптимально - прямые персональные санкции по отношению к авторам данного иезуитского сценария", - считает Подоляк.

По его словам, подобные действия разрушают общепринятые правила поведения и создают смертоносные инциденты.

"Понятно, что официальный Минск равнодушен к собственной репутации и потому средств воздействия не так много - только изоляция и только существенные финансово-торговые ограничения. Понятно также, что если бы подобный инцидент с силовым принуждением иностранного пассажирского авиалайнера к немотивированной посадке случился в свободной стране, последствия были бы намного тяжелее. Вплоть до изгнания из адекватного межгосударственного общения", - отметил Подоляк.

Также советник руководителя ОП добавил, что в результате этой воздушной операции президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, и республика в целом "окончательно перешли в разряд максимальной токсичности и нерукопожатости", что, по мнению Подоляка, делает РФ выгодоприобретателем сложившейся ситуации".

"Никакой компромиссный выход из затянувшегося политического кризиса при участии европейских посредников больше невозможен. Единственный путь у Лукашенко - окончательно растворить свою страну в РФ. Исходя из итоговой цены произошедшего, несомненно, что главным организатором и выгодоприобретателем принудительной посадки является РФ", - заявил Подоляк.

Он также выразил мнение, что именно РФ в свое время якобы готовила подобный сценарий для Украины - "в виде несуществующей "спецоперации" с точно таким же принудительным сценарием и последующей максимальной дискредитации нашей страны, о чем до сих пор искренне сожалеют отдельные наши "полезные", скажем так, медийные субъекты".

Напомним, самолет Ryanair, который следовал по рейсу Афины - Вильнюс днем в воскресенье, 23 мая, совершил посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В свою очередь телеграм-канал журналистского пула главы Беларуси сообщил, что именно Лукашенко лично принял решение о посадке самолета в Минске. Также по его команде на сопровождение пассажирского самолета был направлен истребитель МиГ-29.

Позже авиакомпания Ryanair сообщила, что посадку в Минске пришлось сделать в связи с тем, что белорусские авиадиспетчеры сообщили о потенциальной угрозе безопасности на борту. После проверки самолета саперами уже в Минске эта информация не подтвердилось. Однако во время вынужденной стоянки в Минске был задержан один из основателей оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, а также его девушка. Также с самолета в Минске сошли четверо граждан РФ, после чего борт направился в пункт назначения.

В свою очередь председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что инцидент с самолетом "будет иметь последствия", а ответственные за задержание основателя ресурса NEXTA Протасевича понесут наказание. США призвали белорусские власти освободить блогера.