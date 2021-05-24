Трое ученых Уханьского института вирусологии в Китае попали в больницу с тяжелым заболеванием, напоминающим Covid-19, еще в ноябре 2019 года - за месяц до начала пандемии коронавируса.

Об этом сообщает газета "The Wall Street Journal".

По данным издания, которое ссылается на отчет разведки США, болезнь вирусологов, которые работали в лаборатории по изучению коронавирусов и других патогенов, напоминало как COVID-19, так и ОРВИ.

В связи с этим, как считают в газете, гипотеза об утечке SARS-CoV-2 из китайской лаборатории получила очередное доказательство.

Кроме того, с такими выводами согласился и бывший глава группы Госдепартамента США по происхождению COVID-19 Дэвид Ашер.

"Я очень сомневаюсь, что три человека в особо защищенных условиях лаборатории третьего уровня, которая работает с коронавирусами, в одну неделю заболевают ОРВИ, попадают в больницу, и это никак не связано с коронавирусом", - заявил он.

В то же время, как передает "РИА Новости", в МИД Китая заявили, что информация издания WSJ о тяжелой болезни в ноябре 2019 года трех сотрудников Уханьского института вирусологии не соответствует действительности.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь напомнил, что 23 марта институт опубликовал документ — в нем говорилось, что организация до 30 декабря 2019 года не сталкивалась с коронавирусной инфекцией.



"В заявлении говорилось, что по состоянию на 23 марта 2021 года ни один сотрудник института не заражался коронавирусной инфекцией", — заявил Чжао Лицзянь.

Напомним, в апреле в Китае предложили поискать первые случаи заражения коронавирусом в других странах.

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