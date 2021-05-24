В понедельник, 24 мая, президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30. Земля" подписал закон №2194 о передаче сельхозземель из государственной в коммунальную собственность.

Трансляция форума ведется в YouTube.

"Закон №2194, который коренным образом меняет землеустройство нашего государства и который называют земельной конституцией. Это закон, который забирает у кабинетного чиновника функцию оформлять право на землю, которую он никогда даже в своей жизни не видел", – сказал Зеленский.

По словам президента, этот закон нужен для завершения земельной реформы в Украине. Зеленский обвинил предыдущую украинскую власть в том, что почти 20 лет она ничего не делала для этого.

"Они обещали, манипулировали и даже ели землю на трибуне Верховной Рады, пугали. Что землю вагонами вывезут за границу. Но самое страшное – они лишили 7 млн граждан их конституционного права собственности на землю", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, закон №2194 предусматривает, помимо прочего, что из Земельного кодекса Украины исключаются нормы, ограничивающие возможность иностранцев и иностранных юрлиц покупать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.

Также "Страна" подробно разбиралась в земельной реформе, которая позволяет иностранцам покупать землю в Украине.

Кроме того, мы писали, что 18 мая Рада приняла последний законопроект из пакета земельной реформы.