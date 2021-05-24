Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал "Стране" исключение из фракции депутата Евгения Шевченко.

"Собрали необходимое количество подписей - у нас такие решения принимаются, если 70% за, поэтому, думаю, не меньше 70% подписей было. Связано ли это со вчерашней позицией Шевченко по Лукашенко (Шевченко вчера написал по поводу задержания экс-главреда телеграм-канала Nexta Протасевича "вот это государственность" - Ред.)? Я не знаю. Может, часть людей утром проснулись, прочитали новости и решили, что время уже определиться", - сказал он.

Также Корниенко объяснил, почему голосовал за исключение Шевченко из фракции.

"Я голосовал за его исключение, потому что, если у человека есть своя политическая платформа - мы не должны обременять его своим присутствием. Но если он сам решил не выходить, то для нас не проблема проголосовать за выход. Был ли у нас с ним личный разговор вчера или сегодня? Нет, не было", - заявил глава политической силы.

Напомним, 20 апреля народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко провел в Минске встречу с Александром Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным президентом Беларуси.

23 апреля "слуги народа" решили провести голосование через сбор подписей относительно дальнейшего участия депутата Евгения Шевченко в составе фракции. Таким образом, фактическое исключение Шевченко из фракции произошло почти через месяц.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, зачем Шевченко готовит свой собственный политический проект и какие у него есть перспективы.