Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер считает, что инцидент с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair, на котором летел основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, является "актом государственного терроризма".

Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.

"Диктатор (президент Белоруссии Александр - Ред.) Лукашенко своим неприемлемым актом государственного терроризма ставит под угрозу гражданские авиаперевозки в Европе", — заявил он.

По его словам, европейским государства необходимо предпринять "решительные действия" и дать "ясный ответ" в отношении Минска.

Он добавил, что принудительная посадка в Минске самолета компании Ryanair по требованию белорусских диспетчеров является новым явлением. Ранее подобных инцидентов с гражданскими пассажирскими самолетами, находившимися на пути между двумя государствами ЕС и НАТО, не было. В связи с этим, отметил Вебер, Минск напрямую "посягает на существующие международные правила".

Также глава ведущей фракции Европарламента заявил, что Европейский союз в ходе заседания в период с 24 по 25 мая должен сказать Минску, что "таким действиям в Европе нет места".

В свою очередь, как передает РИА Новости, в Беларуси отвергли обвинения Запада из-за экстренной посадки самолета Ryanair.

По словам, пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза, на инцидент с Ryanair нужно смотреть с точки зрения безопасности, которая была обеспечена.



"Нет никаких сомнений, что действия наших компетентных властей также полностью соответствовали установленным международным правилам", — добавил он.

По словам дипломата, белорусская сторона всегда ответственно подходила и подходит к их соблюдению.



"Это признается и соответствующими регуляторами в авиационной сфере. Более того, уверен, что в данном вопросе мы в состоянии гарантировать полную транспарентность, в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации", — подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, ранее глава компании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что инцидент с самолетом, посаженным в Минске, является "угоном, совершённом при поддержке государства".

Также мы писали, что в США призвали закрыть небо над Беларусью из-за задержания Протасевича.