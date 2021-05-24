В Грузии уже неделю простаивает завод по производству минеральной воды "Боржоми". Сотрудники предприятия объявили забастовку и требуют повышения зарплат.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Информация о забастовке работников первого и второго Боржомского разливного завода появилась в прошлый вторник, 18 мая. Основные требования ее участников - повышение заработной платы, выходные и оплата сверхурочных.

Напомним, "Страна" писала о том, что с самого начала к забастовке на заводах "Баржоми" присоединились около 350 человек.

Кроме того, мы писали, что компания считает нереальным требование бастующих сотрудников повысить зарплаты на 50%. Однако компания выразила готовность уже во второй раз в период пандемии обеспечить повышение зарплаты в соответствии с принципом справедливого распределения.

Также сообщалось, что недавно работники McDonald's в США заявили об общенациональной забастовке. Их требование - это повышение минимальной зарплаты до $15 в час. Инициаторы протеста утверждают, что в 2020 году компания McDonald's получила почти пять миллиардов долларов прибыли.