Подавляющее большинство членов правления, секретарей и других деятелей Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) считают, что принимать законопроект "О медиа" в нынешней редакции нельзя, так как он "не столько защищает информационное пространство Украины от пророссийских пропагандистов, как существенно затрудняет деятельность украинских медиа".

К такому выводу пришли участники заседания Правления НСЖУ 13 мая, передает пресс-служба организации.

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко в ходе встречи напомнил, что позиция НСЖУ по законопроекту "О медиа" всегда остается конструктивной. Она была высказана во время общения с председателями комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александром Ткаченко и Никитой Потураевым, в комитет в свое время переданы предложения Союза, представители НСЖУ участвовали во всех совещаниях которые проходили в профильном комитете.

"К сожалению, предложения журналистского сообщества пока игнорируются", - констатировал Сергей Томиленко.

В свою очередь директор информационного агентства "Украинские новости" Денис Иванеско утверждает, что больше года Союзе и многим известным журналистам и СМИ "удавалось держать оборону", и законопроект не выносился на рассмотрение Верховной Рады Украины. Но теперь, по его словам, есть вероятность, что документ будет рассмотрен и принят в нынешней неприемлемой для журналистского сообщества редакции. Ибо, если ранее в Верховной Раде не набиралось достаточного количества голосов за нынешний вариант законопроекта "О медиа", то теперь в процесс его продвижения активно включились народные депутаты фракции "Слуга народа", к ним могут присоединиться некоторые другие.

"За процессом подготовки к голосованию стоит министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. В свое время, будучи журналистом, он возмущался, когда Президент Петр Порошенко пытался отобрать лицензию у телеканала "1+1", а теперь сам пытается влиять на медиа. Он активно общается с главой Нацсовета Ольгой Герасимьюк, которую НСЖУ признала врагом прессы", - сказал Иванеско.

В НСЖУ также заявили, что сейчас назначения нескольких членов Нацсовета блокирует парламент. Таким образом, по мнению организации, члены Нацсовета очень зависимы от Верховной Рады и делают все так, как их попросят. Таким образом угроза принятия законопроекта очень высока.

"Мы работаем с народными депутатами, с которыми можем донести позицию Союза и просим их не голосовать за такой вариант законопроекта. И это пока единственная возможность не дать продвинуть принятие закона "О медиа" в нынешнем виде", - добавил Иванеско.

В НСЖУ предупредили, что если законопроект будет принят, Нацсовет в случае, когда "там что-то не понравится в текстах интернет изданий или сайтов", сможет подать иск в суд, довести дело до штрафа или даже до закрытия "неугодного интернет-ресурса". За год вступит в силу самоцензура, критика власти в медиа станет практически невозможной, считают в организации.

Секретарь НСЖУ привлекает внимание к тому, что во многих редакциях штаты сокращены до абсолютного минимума и одновременно пресс-службы государственных структур увеличивают свою численность (например, пресс-служба Центризбиркома недавно увеличилось до 27 человек). Так вскоре пресс-службы могут заменить газеты, а до этого, работой печатных СМИ руководить Нацсовет.

"Принятие законопроекта в нынешнем варианте - это прямая атака на медиа! Но правда на стороне журналистского сообщества Украины. Также эксперты Совета Европы говорят, что в Европе нет успешных практик регулирования онлайн медиа. Поэтому у нас есть шансы сделать законопроект "О медиа" токсичным, чтобы он накладывал ответственность на каждого депутата, за него проголосует ли публично его поддерживать", - сказал Иванеско.

В свою очередь издатель газеты "Вести" из Славянска Донецкой области Александр Кульбака говорит о том, что правильная идея о создании фонда поддержки медиа в Украине может стать утопией.

"Я призываю всех мыслить реальностью и понять, что власть, которая создала проект такого закона "О медиа", создавать фонд поддержки медиа не станет. Кто нам даст какие-то налоговые льготы? Кто даст средства на поддержку реформированных редакций? Власти относительно медиа преследуют единственную цель - набросить на всех нас хомуты, чтобы мы были ручными, не критиковали власть и жили под прессом цензуры, штрафов", - заявил он.

Кульбака, поддерживая Заявление НСЖУ, говорит, что его следует распространить в средствах массовой информации во всех регионах. К тому же, не лишним будет на местах поработать этот вопрос с народными депутатами-мажоритарщиками и рассказать им о сути проблемы этого законопроекта, считает он. По мнению Кульбаки, надо уверить депутатов, чтобы они голосовали по совести, а не так, как диктует им руководство фракции.

"Надо искать контакты с народными депутатами, ведь, не дай бог, парламент примет этот закон, редакциям и журналистам будет очень затруднительно. А депутатов стоит предупредить: если они примут этот законопроект, мы не дадим им спокойной жизни, каждый шаг их политической деятельности, их работу в округе будем рассматривать под микроскопом и критически. Лидеры политических партий должны не забывать, что за два-три года им снова идти на выборы. Потом их успех во многом будет зависеть от местных медиа. Поэтому уничтожать средства массовой информации не стоит", - предупредил издатель из Славянска.

Тем временем первая секретарь НСЖУ Лина Кущ отметила, что в заявлении организации нужно подчеркнуть необходимость борьбы с пророссийской пропагандой, так как, когда Потураев защищал этот законопроект, он утверждал, что критики инициативы "защищают пророссийских пропагандистов".

"На Всеукраинском совещании редакторов газет участвовал председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Украины Никита Потураев. В своем выступлении, защищая закон "О медиа", он аргументировал свое мнение тем, что этот закон направлен против российских пропагандистов, против пророссийских воздействий на украинском медиа. Он забрасывал издателям: "Если вы против этого закона, то вы защищаете пророссийских пропагандистов". В нашем заявлении нужно четко сказать, что мы считаем необходимым усилить борьбу с пророссийской пропагандой и с враждебным влиянием на национальное информационное пространство. И для этого Украине нужно создать соответствующее законодательство. Однако Закон "О медиа", если он будет принят в нынешней редакции, усложнит работу не пророссийских пропагандистов, а украинских журналистов", - считает она.

В свою очередь председатель НСЖУ Сергей Томиленко подытожил все сказанное во время обсуждения вопроса о позиции организации по законопроекту "О медиа".

"Мы поддерживаем необходимость защиты информационного пространства и национальной безопасности Украины. Но одновременно мы акцентируем внимание на том, что сам законопроект "О медиа", когда он будет принят, то на самом деле он создаст проблемы каждой редакции. И на Всеукраинских совещаниях редакторов, в которых принимают участие сотни издателей, постоянно звучит мысль о реальных осложнения в работе", - сказал он.

По его словам, речь идет о необходимости большого количества справок и регистраций в Нацсовете, о зарегулированности и возможности для регулятора без суда выписать редакции штраф.

"Например, кому-то покажется, что газета печатает джинсу или неугоден критический материал, и на этом основании по новому закону может быть выписан штраф. Мы же не хотим, чтобы наши редакции и каждый журналист только бы и думали, что в любой момент можно получить уже не предупреждение, а реальный штраф в 12 000 гривен. А если газета не согласна со штрафными санкциями, то пусть она судится с большим регулятором. Понятно, что для маленькой районной газеты это будет слишком сложный путь. Поэтому мы сопротивляемся этому законопроекту", - добавил Томиленко.

В то же время он отметил, что ключевым остается вопрос о политической независимости Национального Совета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Все мы знаем, что в июле 2019 закончились полномочия в трех членов Нацсовета. И возникает вопрос, как Верховная Рада, которая с июля 2019 не может найти трех человек и провести конкурс на замещение вакантных должностей в Нацсовете, может взять ответственность за огромную медийную революцию в информационном пространстве нашего государства. Поэтому, считаю, что сначала нужно навести порядок в работе Нацсовета по телерадиокомпаниями, а потом расширять фронт ее влияния на печатные и онлайн издания. Мы готовы к диалогу по всем этим вопросам, но акцентируем, что власть должна работать с реальными журналистами и реальными средствами массовой информации, а не только с медиа экспертами и юристами", - сказал Томиленко.

Напомним, 1 июля прошлого года комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики решил рекомендовать парламенту принять законопроект "О медиа" в первом чтении. Пять членов комитета парламента проголосовали против. 9 июля Офис Совета Европы в Украине потребовал гармонизировать законопроект №2693-д "О медиа" со стандартами Совета Европы и положениями Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах в соответствии с Соглашением об ассоциации.

Ранее мы писали о том, как авторы закона "О медиа" дважды солгали о его поддержке этого документа со стороны европейских коллег.

Также мы сообщали, что осенью прошлого года осенью посольство США заявило о необходимости принять репрессивный закон о медиа.

"Слуга народа" Потураев утверждал, что этот законопроект может быть принят как минимум в первом чтении Верховной Радой до конца весны.

На заседании Правления НСЖУ его участники приняли заявление, в котором содержится призыв не поддерживать законопроект "О медиа".