По состоянию на утро понедельника, 24 мая, все регионы Украины за исключением Донецкой области находятся в "желтой" зоне карантина. Донецкая область в "оранжевой" зона. А ситуация с коронавирусом в Винницкой области соответствует "зеленому" уровню эпидопасности.

Об этом свидетельствует информация Министерства здравоохранения.

Так, в Винницкой области коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 на протяжении последних трех дней держится на уровне ниже 5%.

Кроме того, в Винницкой, а также Закарпатской, Киевской, Николаевской, Полтавской областях и Киеве процент от эпидпорога составляет менее 50%. Отметим, что по правилам, установленным Минздравом, "зеленый" уровень эпидемиологической опасности объявляется на всей территории Украины, если:

заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины менее 50 процентов эпидемического порога,

коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 - менее 5 процентов.

Отметим, что по состоянию на 24 мая Донецкая область остается единственным регионом в "оранжевой" зоне. Там процент от эпидпорога превышает 100%.

Зоны карантина в Украине 24 мая. Скриншот: moz.gov.ua

Напомним, в Украине за прошлые сутки выявили всего 1 334 новых случая Covid-19, это минимум с начала года.

Также мы писали о том, что в половине регионов Украины приостановлена вакцинация от Covid-19.