Глава компании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что инцидент с самолетом, на котором летел основатель Телеграм-канала Nexta Руслан Протасевич, посаженным в Минске, является "угоном, совершённом при поддержке государства".

Об этом он сказал в эфире радиостанции NewsTalk, передает "РИА Новости".

"Это был случай угона, поддерживаемого государством... пиратства при поддержке государства", - сказал О'Лири, добавив, что пока не может говорить об инциденте подробно, так как данной историей сейчас занимаются власти ЕС и НАТО.

"Мы опрашиваем наш экипаж, который проделал феноменальную работу по выводу этого самолета и почти всех пассажиров из Минска через шесть часов", - заявил глава компании. По его словам, инцидент был "очень пугающим" для пассажиров и экипажа, поскольку они находились под вооруженной охраной, а их сумки обыскивали.

"Мы полагаем, что в Минске с экстренно севшего рейса сошли также агенты КГБ", - заявил также Глава Ryanair.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, в Национальном аэропорту Минска был задержан основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который был одним из главных координаторов протестных акций в Белоруссии против Александра Лукашенко.

Самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. После проверки бомбу не нашли. Однако в это время был задержан Протасевич.

Ранее мы подробно писали, в чем обвиняют основателя NEXTA, которого задержали после посадки самолета в Минске.