Четверо граждан России чеченской национальности, в защиту которых после внесения их в "санкционный" список СНБО выступил экс-нардеп Дмитрий Ярош, отметить в Украине уголовными преступлениями.

Об этом сообщает источник "Страны" в правоохранительных органах.

Источник перечислил имена фигурантов и краткие биографические справки по каждому из четверых "авторитетов":

Вутсаев Алви, привлечён к уголовной ответственности за похищения людей и вымогательства. Взят под стражу, находится в ИВС. Сайнароев Салман, совершил разбойное нападение на ювелирный магазин в Киеве во время которого убил охранника. Оглашён в международный розыск. Идрисов Муслим, организатор канала незаконной поставки огнестрельного оружия. За указанные действия привлечён к уголовной ответственности. Автаев Умхан, является лидером одной из чеченских преступных групп. Имеет связи со спецслужбами РФ. Причастен к организации схем товарной контрабанды с "ДНР".

Источник с правоохранительных органах также добавил, что эти чеченцы "не приносили пользу Украине, а были просто криминальными элементами, которые почувствовали после 2014 года возможность развернуть деятельность в Украине на фоне бардака того времени.

"Кроме того, одно время их курировала СБУ как потенциальные источники информации о России. Но сейчас это просто чистый криминал, который прикрывается участием в добробате.

Несколько лет назад убили ребенка в центре Киева — сына экс-депутата Соболева. Заочное подозрение в организации убийства выдвинуто как раз приближенному к батальону им. Шейха Мансура. Это чеченец, скрывается уже полтора года. Он крутился вокруг этого батальона, но они от него открестились. При этом России мы их выдавать не будем.

Те кто сейчас на воле могут покинуть Украину и уехать с любую другую страну. К слову, ранее некоторые из переехавших в Украину криминальных авторитетов жили в Турции. Там были по ним суды. И один из них на вопрос, что делал в Сирии ответил "убивал неверных".

Их из Турции попросили на выход и они перебрались к нам. Но нам такие люди не нужны. Теперь наша очередь их попросить на выход", - рассказал источник.

Напомним, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что в санкционные списки СНБО попали чеченцы, члены добровольческого батальона им. шейха Мансура. Ярош пригрозил применить силу для их защиты

В пятницу, 21 мая "Страна" публиковала список из 665 фамилий "воров в законе" против которых введены санкции

Список появился после того, как в пятницу вечером президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 203/2021, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В списке физических лиц, в отношении которых введены санкции, 674 человека. Санкции введены в отношении глав так называемых "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также "председателя" Крыма Сергея Аксенова. В списке юридических лиц - 138 компаний, в том числе российские телекомпании НТВ, Первый канал, ТНТ, "Россия сегодня" и сервис "Яндекс".

Но большую часть списка занимают так называемые "воры в законе" и криминальные авторитеты, которых набралось более шестисот человек. Напомним, санкции против них СНБО утвердил 14 мая.

Как писала "Страна", санкции против "воров в законе" подразумевают блокировку их активов, запрет въезда в Украину, отказ в предоставлении визы, вида на временное или постоянное жительство, отказ в продлении срока пребывания в Украине и невозможность получить украинское гражданство.