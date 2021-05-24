Верховный Суд принял решение отменить протокол ЦИК об установлении результатов промежуточных выборов в Раду в одномандатном избирательном округе N87 (Ивано-Франковская область) и признании Василия Вирастюка избранным депутатом от "Слуги народа".

Об этом в понедельник сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

"Верховный Суд по делу N9901/173/21 по иску кандидата Александра Шевченко к Центральной избирательной комиссии отменил протокол ЦИК от 19 мая 2021 года об установлении результатов промежуточных выборов народных депутатов Украины в округе 87 и признании Василия Вирастюка избранным депутатом. Соответствующее решение принято в воскресенье, 23 мая", - рассказали в ОПОРЕ.

Также сообщается, что суд отменил пункты 1 и 2 постановления ЦИК от 19 мая, которым признано недействительным голосование на 6 проблемных участках, где при пересчете бюллетеней обнаружено меньше голосов за кандидата Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий.

По данным ОПОРЫ, это постановление Верховного Суда было принято судом первой инстанции, и если будет подана апелляция ЦИК или Вирастюком, то дело будет рассматривать Большая палата Верховного Суда как суд апелляционной инстанции и тогда решение Большой Палаты будет окончательным.

Напомним в апреле Центризбирком сообщил, что на довыборах в Верховную Раду, которые прошли 28 марта, победил кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. Он набрал 31,25% голосов. Его конкурент представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и набрал 29,69%. Позже Ивано-Франковский облсовет потребовал признать недействительными результаты выборов на округе.

Сам Шевченко заявил о краже голосов и о том, что окружной административный суд Ивано-Франковска признал решение ОИК №87 о пересчете голосов на двух участках незаконным.

В середине апреля занявший второе место на довыборах в Верховную Раду Александр Шевченко заявил о том, что суд отменил итоговый протокол окружного избиркома на 87-м округе, но "Слуги народа" стали уверять, что суд не отменял результаты, а Шевченко обманывает. 2 мая Верховный суд отменил протокол ЦИК об установлении результатов выборов на 87 округе в Ивано-Франковской области.

5 мая Центризбирком отказался регистрировать Василия Вирастюка народным депутатом Украины.

19 мая ЦИК все же объявил Вирастюка избранным депутатом Верховной Рады.