Сегодня 16-й лунный день в созвездии Стрелец, когда только любовные перипетии и проблемы в отношениях могут омрачить этот довольно гармоничный день. У некоторых знаков Зодиака может наблюдаться апатия или переизбыток сил из-за квадрата Венеры и Нептуна. Звезды советуют направить эмоциональные всплески в спортивные или творческие занятия, чтобы избежать необдуманных и агрессивных поступков.

Три знака зодиака сегодня будут в фокусе всех событий: это Тельцы, Близнецы и Весы. Вам нужно быть предельно острожными в любви и решать все непонятные ситуации в партнерских отношениях путем мирного диалога. Так вы сможете избежать обмана и финансовых потерь.

Телец (21.04 - 21.05)

Иллюзии могут взять верх над вашими рациональными мыслями. Вероятность того, что вы можете быть вовлечены в любовные интриги - 50/50%. Что бы ни открылось вам в эти дни - не поддавайтесь эмоциям и старайтесь держать себя в руках. Вы сейчас в отличной форме, поделитесь позитивным настроением с окружающими. Опубликуйте мотивирующие посты с вашими снимками, отправьте близким несколько мелодий, а знакомым - открытки с ваших путешествий. Будьте максимально собранными и действуйте решительно. Вы давно знаете, чего хотите. Знаете, как этого достичь. Поэтому не отвлекайтесь на любовные чувства, а действуйте!

Близнецы (22.05 - 21.06)

Многих Близнецов настигнет разочарование в семейной жизни, несмотря на полученное предложение, о котором вы так долго мечтали. Звезды рекомендуют вам провести несколько дней наедине, чтобы отдохнуть от ежедневной возни. Только хорошие новости по работе сегодня смогут поднять вам настроение и воодушевить. Если вы задумывались о детях или переезде к любимому в другую страну, повремените немного с этими планами. Скоро все разрешиться само собой. Также по возможности отложите большие покупки и платежи. Уделите внимание своему хобби.

Весы (24.09 - 23.10)

Некоторые Весы будут заниматься самообманом в вопросах любви. Особенно это касается мужчин этого знака, которые не предпринимают активных действий и поступков, чтобы завоевать расположение любимой. Некоторые представители знака могут даже не догадываться о своем сложном положении, другие - получат информацию, которая заставит кардинально пересмотреть планы о семье. Зато работа и творчество сегодня будут приносить вам удовольствие и признание. Поэтому чтобы как следует перезагрузиться, есть смысл посвятить себя насущным делам. День будет благоприятным, чтобы обратиться в медучреждения, где вас ждут новые знакомства.

Напомним, в период ретроградного Меркурия - с 30 мая по 23 июня - в зоне особого риска будут Водолеи, люди с плохими нервами и обжоры.

Также "Страна" публиковала общий гороскоп на эту неделю - с 24 по 30 мая. Период принесет рост доходов Тельцам и правильные ответы Козерогам.