В половине регионов Украины приостановлена вакцинация от Covid-19
За минувшие сутки в Украине сделано 1 325 прививок против коронавируса, что значительно ниже предыдущего показателя. При этом в столице и еще 11 регионах вакцинацию вообще не проводили.
Об этом пишет Минздрав в понедельник, 24 мая.
Как сообщается, первую дозу вакцины получили 321 человек, а еще 1 004 – были привиты повторно. В воскресенье в стране работали лишь 28 мобильных бригад и 17 пунктов вакцинации.
Всего с начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 978 352 человека. Получили две дозы – 75 787. Всего проведено 1 054 139 прививок.
По состоянию на 24 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 584 464 людей.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
- Киев - 0
- Винницкая область - 0
- Волынская область - 10
- Днепропетровская область - 0
- Донецкая область - 11
- Житомирская область - 10
- Закарпатская область - 18
- Запорожская область - 2
- Ивано-Франковская область - 0
- Киевская область - 44
- Кировоградская область - 13
- Луганская область - 0
- Львовская область - 9
- Николаевская область - 0
- Одесская область - 130
- Полтавская область - 0
- Ровенская область - 10
- Сумская область - 4
- Тернопольская область - 40
- Харьковская область - 0
- Херсонская область - 0
- Хмельницкая область - 0
- Черкасская область - 0
- Черновицкая область - 20
- Черниговская область - 0
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сделали уже более миллиона прививок от коронавируса.
Также мы писали, что в Украине начали делать вторую прививку от Covid-19 педагогам, которые проведут ВНО-2021.