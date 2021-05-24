В Украине за сутки 1 325 прививок. Фото: Pixabay

За минувшие сутки в Украине сделано 1 325 прививок против коронавируса, что значительно ниже предыдущего показателя. При этом в столице и еще 11 регионах вакцинацию вообще не проводили.

Об этом пишет Минздрав в понедельник, 24 мая. 

Как сообщается, первую дозу вакцины получили 321 человек, а еще 1 004 – были привиты повторно. В воскресенье в стране работали лишь 28 мобильных бригад и 17 пунктов вакцинации.

Всего с начала прививочной кампании в Украине вакцину получили  978 352 человека. Получили две дозы – 75 787. Всего проведено 1 054 139 прививок.

По состоянию на 24 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 584 464 людей.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

  • Киев - 0
  • Винницкая область - 0
  • Волынская область - 10
  • Днепропетровская область - 0
  • Донецкая область - 11
  • Житомирская область - 10
  • Закарпатская область - 18
  • Запорожская область - 2
  • Ивано-Франковская область - 0
  • Киевская область - 44
  • Кировоградская область - 13
  • Луганская область - 0
  • Львовская область - 9
  • Николаевская область - 0
  • Одесская область - 130
  • Полтавская область - 0
  • Ровенская область - 10
  • Сумская область - 4
  • Тернопольская область - 40
  • Харьковская область - 0
  • Херсонская область - 0
  • Хмельницкая область - 0
  • Черкасская область - 0
  • Черновицкая область - 20
  • Черниговская область - 0

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сделали уже более миллиона прививок от коронавируса.

Также мы писали, что в Украине начали делать вторую прививку от Covid-19 педагогам, которые проведут ВНО-2021.

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