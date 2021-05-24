Список воров в законе и криминальных авторитетов, которые попали под санкции СНБО на прошлой неделе, обрастает первыми скандалами.

В нем обнаружили чеченцев, служивших в батальоне имени шейха Мансура, который воевал на Донбассе на стороне сил АТО.

Это воинское соединение дольше других оставалось "диким" и не подчинялось официальному командованию. А на гражданке батальон стал известен многочисленными криминальными историями.

Разбирались, почему в списке оказались эти люди. А также почему там нет некоторых авторитетных в Украине персон.

Что известно о чеченцах в списке Зеленского

О том, что под санкции попали добробатовцы, написал в Фейсбуке бывший пресс-секретарь "Правого сектора" Борислав Береза.

"Внесли в список чеченцев, воюющих на стороне Украины против российской агрессии. Внесли для того, чтоб выдать их России. Ведь в РФ их давно хочет заполучить ФСБ. А знаете, кто эти люди?

Это например, командир чеченского батальона имени шейха Мансура под позывным Муслим Чеберлоевский. Он номер 632 в списке СНБО. А ещё Муслим Идрисов, начштаба батальона им. Шейха Мансура, который занял номер 646 в санкционном списке Зеленского. И Салман Сайнароев, номер 650 в этом же списке. Есть в списке и другие бойцы-добровольцы, которых очень сильно хочет заполучить Кремль".

Пост о чеченцах написал и бывший глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош. Он заявил, что националисты не допустят выдачи этих людей в Россию, пригрозив применить силу.

Но вернемся к Березе . Он утверждает, что указанный в санкционном списке под номером 632 Ражабдибир Гусинов - это командир батальона чеченцев на Донбассе Муслим Чеберлоевский.

Это весьма известная в Украине личность. Но вряд ли он имеет отношение к Гусинову, который попал под санкции. Они не похожи даже внешне.

Гусинов находится в федеральном розыске России с 2015 года.

А вот, собственно, командир батальона шейха Мансура Муслим Чеберлоевский.

То есть Чеберлоевского под санкциями нет.

А вот остальные указанные чеченцы из добробата - Салман Сайнароев и Муслим Идрисов - там присутствуют. Кроме того, "Страна" выяснила имена еще трех человек из "чеченского" списка СНБО.

Два из них - из батальона шейха Мансура. Это Алви Вутсаев и Умхан Автаев. Также в списке некий Гази Алиев, который связан с другими фигурантами списка.

Источник в правоохранительных органах рассказал нам, почему все они попали под санкции в качестве криминальных авторитетов.

1 Алви Вутсаев, привлечён к уголовной ответственности за похищения людей и вымогательства. Как узнала "Страна", он участвовал в похищении юриста Олега Мирошниченко, у которого был конфликт с застройщиком Максимом Микитасем. В настоящий момент Вутсаев взят под стражу, находится в ИВС.

2. Гази Алиев 1988 года рождения. Соучастник похищения юриста по делу Микитася. Проживал с Вутсаевым в одной квартире в Киеве по бульвару Леси Украинки.

3. Салман Сайнароев, совершил разбойное нападение на ювелирный магазин в Киеве, во время которого убил охранника. Оглашён в международный розыск.

Интересно, что в 2018 году Сайнароев был задержан за это преступление, о чем сообщала полиция. А суд его взял под стражу (при этом его хотел взять на поруки нардеп Рефат Чубаров). Сам Сайнароев свою вину не признавал.

За умышленное убийство и ограбление ему грозило до 15 лет. Но, видимо, приговора не получил и попал под санкции.

Вот фото и видео Сайнароева и его подельника во время ограбления магазина. По данным полиции стрелял в охранника именно Сайнароев.

3. Муслим Идрисов, организатор канала незаконной поставки огнестрельного оружия. За указанные действия привлечён к уголовной ответственности.

4. Умхан Автаев, по данным правоохранителей является лидером одной из чеченских преступных группировок. Обеспечивает легализацию криминалитета на территории Украины. Имеет связи со спецслужбами РФ. Причастен к организации схем товарной контрабанды с "ДНР".

Источник в правоохранительных органах также добавил, что данные чеченцы "не приносили пользу Украине, а были просто криминальными элементами, которые почувствовали после 2014 года возможность развернуть деятельность в Украине на фоне бардака того времени. Кроме того, одно время их курировала СБУ как потенциальные источники информации о России. Но сейчас это просто чистый криминал, который прикрывается участием в добробате".

При этом России их выдавать не будут, рассказал нам собеседник. Отметим, в 2019 году Верховная Рада прямо запретила экстрадицию добровольцев и волонтеров АТО в страны требования.

"Те кто сейчас на воле могут покинуть Украину и уехать с любую другую страну. К слову, ранее некоторые из переехавших в Украину криминальных авторитетов жили в Турции. Их из Турции попросили на выход и они перебрались к нам. Но нам такие люди не нужны. Теперь наша очередь их попросить на выход", - говорит источник.

По его данным, тему "чеченских бойцов готовятся отдавать России" сейчас подхватили и разгоняют в соцсетях по заказу Петра Порошенко.

"У Порошенко в каждом действии властей ищут "зраду" и как только находят, то сразу поднимают шум на весь мир. Даже в случае с чеченцами, где чистый криминал", - говорит источник.

Что известно о батальоне шейха Мансура

Батальон имени шейха Мансура действовал на Донбассе с 2015 по 2019 год. Раньше он назывался батальоном имени Джохара Дудаева, но потом из-за внутренних распрей развалился. Часть его членов ушла "на гражданку" (как, например, убитая впоследствии Амина Окуева), другие остались служить.

Соединение имени шейха Мансура базировалось в районе Мариуполя. Подразделение официально разоружилось в 2019 году, но по факту - остается неподалеку линии разграничения. Является дружественным к находящейся на Донбассе "армии" Яроша.

В каких-либо серьезных боевых действиях добробат не был замечен. Несмотря на громкое название, еще с 2015 года он не воевал самостоятельно, действуя в составе подразделений "Правого Сектора" и составлял от силы около десятка бойцов.

Однако скандалы вокруг него периодически возникали.

Помимо перечисленных выше, один из последних - убийство малолетнего сына экс-депутата Вячеслава Соболева. Заочное подозрение в организации убийства выдвинуто как раз приближенному к батальону им. Шейха Мансура Юсупу Абуеву.

Он "крутился" вокруг батальона в качестве волонтера, что подтверждал командир батальона "Аратта" Андрей Червень (из этого батальона вышел убийца ребенка Лаврега, нанятый Абуевым).

Также известно, что члены батальона воевали в ИГИЛ.

В 2018 году украинские власти экстрадировали в Россию Тимура Тумгоева - ингуша, воевавшего в батальоне шейха Мансура. После чего националисты устроили штурм Генпрокуратуры. Украинское следствие заявляло, что Тумгоев лично признался, что вступил в ряды "Исламского государства" на территории Сирии.

Кстати, после этого в Раде появился законопроект о запрете экстрадиции добровольцев. Который потом в итоге приняли.

Интересна и сама персона комбата Муслима Чеберлоевского.

По слухам, он не совсем законно пересек границу Украины через Карпаты (до Майдана, по его признанию, СБУ отлавливала беглых из РФ чеченцев и передавала их Москве). Но потом вполне открыто влился со своим батальоном в ДУК "Правый сектор".

В отряд Чеберлоевского входил убитый позже в Киеве Тимур Махаури - его авто взорвали на Бессарабской площади в Киеве осенью 2017 года. А за несколько месяцев до того Махаури задерживали за ограбление, но он оказался на свободе.

В списках не значатся

Кроме чеченской темы, есть и другие вопросы. Почему, к примеру, в списке нет известных криминальных деятелей.

Это, во-первых, авторитетный бизнесмен из Днепра Александр Петровский, известный также в узких кругах под прозвищем "Нарик". Он поспособствовал получению Томоса для Православной церкви Украины, созданной усилиями Порошенко, США и Вселенского патриархата.

Детальнее о его биографии можно прочитать в материале "Страны" От наперстков до Томоса. Жизненный путь бизнесмена Александра Петровского, который помог создать ПЦУ.

Интересно, что во время местных выборов 2020 года именно с влиянием Петровского связано выдвижение в мэры Днепра от "слуг народа" местного депутата Сергея Рыженко. То есть этот бизнесмен перешел в наследство от прошлой власти к нынешней.

Также избежал санкций известный авторитет Юрий Ериняк по прозвищу Молдаван.

Этот человек, как уже писала "Страна", в 2014-2015 годах помогал Зеленскому уладить конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Да и сейчас, по слухам в криминальной среде, достаточно близкой к действующей власти.

Что наводит на мысль о том, что список представителей криминалитета попавших под санкции СНБО формировался в том числе и с целью перераспределения сфер влияния на криминальном рынке.

Об этом ранее говорили "Стране" и источники в воровской среде.

"Кто-то из тех, кто имеет доступ к телу президента, перетягивает одеяло на себя, выжимая основных игроков с поля. Это миллионы баксов. Все прекрасно понимают, что криминал будет всегда, его невозможно уничтожить. Поэтому видна рука кого-то из тех, кто живет без короны. Криминалом теперь будут рулить авторитеты, которые оставались на вторых ролях, те, кому удается сохранить маску законопослушного предпринимателя. Таких в Украине много", – говорил наш собеседник.