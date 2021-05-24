После инцидента с задержанием основателя создателя Nexta Романа Протасевича национальная латвийская авиакомпания airBaltic приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах.

Об этом со ссылкой на министра сообщения Латвии Талиса Линкайтса сообщает "Латвийское радио 4".

"Наша национальная авиакомпания airBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации", - сказал Линкайтс.

Рейсы airBaltic "Рига - Одесса" и "Рига - Тбилиси" уже были выполнены в обход Беларуси. По словам Линкайтса, Международная организация гражданской авиации в ближайшие дни также вынесет конкретные рекомендации относительно воздушного пространства Беларуси.

Напомним, 23 мая в Национальном аэропорту Минска был задержан основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был одним из главных координаторов протестных акций в Белоруссии против Александра Лукашенко. Протасевич летел из Афин в Вильнюс. Однако самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в Минске. Причиной стало сообщение о минировании судна, однако оно оказалось ложным. "Страна" подробно рассказывала, как в Минске посадили самолет с одним из главных оппозиционеров.

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