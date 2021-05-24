Народного депутата Евгения Шевченко, который летал на встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко, исключили из фракции "Слуга народа".

Об этом сообщил депутат Виталий Безгин на своей странице в Facebook.

"Евгений Шевченко исключен из фракции "Слуга народа", - написал Безгин.

Сам Шевченко уже отреагировал на свое исключение, при этом, вполне радостно.

"Наконец то меня исключили из фракции Слуга Народа! Мы пойдём своим путём. А эти соросята угробят страну и президента окончательно. Александр Дубинский привет! Я же говорил, что буду следующим", - прокомментировал Шевченко свое исключение в Telegram.

Напомним, 20 апреля народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко провел в Минске встречу с Александром Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным президентом Беларуси.

23 апреля "слуги народа" решили провести голосование через сбор подписей относительно дальнейшего участия депутата Евгения Шевченко в составе фракции.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, зачем нардепу Евгению Шевченко своя партия и какие у нее перспективы.