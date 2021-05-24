Депутата Шевченко, который летал на встречу с Лукашенко, исключили из "Слуги народа". Он этому рад
Народного депутата Евгения Шевченко, который летал на встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко, исключили из фракции "Слуга народа".
Об этом сообщил депутат Виталий Безгин на своей странице в Facebook.
"Евгений Шевченко исключен из фракции "Слуга народа", - написал Безгин.
Сам Шевченко уже отреагировал на свое исключение, при этом, вполне радостно.
"Наконец то меня исключили из фракции Слуга Народа! Мы пойдём своим путём. А эти соросята угробят страну и президента окончательно. Александр Дубинский привет! Я же говорил, что буду следующим", - прокомментировал Шевченко свое исключение в Telegram.
Напомним, 20 апреля народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко провел в Минске встречу с Александром Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным президентом Беларуси.
23 апреля "слуги народа" решили провести голосование через сбор подписей относительно дальнейшего участия депутата Евгения Шевченко в составе фракции.
Ранее "Страна" подробно разбиралась, зачем нардепу Евгению Шевченко своя партия и какие у нее перспективы.