"ДНР" обвинила Украину в обстреле пригорода Донецка из 120-мм артиллерии
Представительство так называемой "ДНР" в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня обвинило украинскую армию в обстреле минами села Спартак, которое находится к северу от Донецка.
Об этом говорится в заявлении "представительства ДНР в СЦКК".
Уточняется, что обстрел начался в 07:20. Огонь велся с позиций в районе Опытного. Выпущено девять мин калибром 120 мм. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
"Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма", – утверждают в представительстве "ДНР".
В свою очередь, в штабе ООС сообщили о шести обстрелах на Донбассе. Вследствие обстрелов ранен военный. Там сообщили о применении противником артиллерии 120-го калибра в р-не Авдеевки.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорилось в утренней сводке штаба ООС.
Напомним, 22 мая на Донбассе обстреляли жилой дом из минометов.
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