Представительство так называемой "ДНР" в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня обвинило украинскую армию в обстреле минами села Спартак, которое находится к северу от Донецка.

Об этом говорится в заявлении "представительства ДНР в СЦКК".

Уточняется, что обстрел начался​ в 07:20. Огонь велся с позиций в районе Опытного. Выпущено​ девять мин калибром 120 мм. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

"Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма", – утверждают в представительстве "ДНР".

В свою очередь, в штабе ООС сообщили о шести обстрелах на Донбассе. Вследствие обстрелов ранен военный. Там сообщили о применении противником артиллерии 120-го калибра в р-не Авдеевки.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорилось в утренней сводке штаба ООС.

Напомним, 22 мая на Донбассе обстреляли жилой дом из минометов.

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