Майское лунное затмение может стать самым опасным и тревожным днем не только месяца, но и всей весны. Многие знаки Зодиака будут не в силах контролировать все, что происходит в их жизни. События будут развиваться слишком быстро, тайное станет явным, а окружающие могут пойти на манипуляции, предательство и обман.

Подготовили подробный астрологический прогноз для всех знаков Зодиака на сегодняшний день. Как обезопасить себя и свою семью от негативного влияния "цветочной" Луны.

Огненная стихия (Овен, Лев, Стрелец)

Затмение укажет вам верный путь в жизни и поможет найти свое предназначение. Уделите себе время, чтобы разобраться во всем, что происходит вокруг. В любом случае, не молчите, если чувствуете себя неважно или ощущаете тревогу. Объясняйте все без надрыва и давления со стороны. Мирный диалог сделает вас успешными. Возможно, рядом с вами появится надежный друг, который возьмет на себя часть забот, вовремя окажет помощь и защитит.

Воздушная стихия (Близнецы, Весы, Водолей)

У вас может появиться чувство оторванности от реальности. Привлечь внимание к своим потребностям вы сможете лишь помогая вашим друзьям и коллегам. Будьте более внимательными в эти дни. Сегодня могут остро проявиться некоторые ошибки прошлого и вам нужно будет срочно их исправлять. При этом первое впечатление от людей и жизненных ситуаций может оказаться ошибочным. Будьте готовы к этому.

Водная стихия (Рак, Скорпион, Рыбы)

Сегодня вы будете соображать медленнее обычного. Хорошо, если в эти дни вы наметили себе отдых. Он вернет вас в форму. Иначе вы окончательно запутаетесь во всем, что происходит вокруг. Звезды рекомендуют вам контролировать свои эмоции вплоть до 10 июня. И если вам удастся увидеть недочеты в своей работе, воспользуйтесь этим, чтобы все исправить до того, как ваша оплошность станет общеизвестной.

Земная стихия (Телец, Дева, Козерог)

Энергия будет бить через край, день обещает рвение к альтруизму и духовному развитию. Воспользуйтесь ресурсным периодом, чтобы исследовать все вокруг. В некоторых ситуациях вам нужно просто расслабиться и плыть по течению. Вам давно было нужно найти возможность, чтобы отдохнуть и получить мотивацию от гор, воды, окружающей природы. Только отпустив прошлое вы сможете перейти на новый этап. Дерзайте и ни о чем не переживайте. Вы сможете найти выход из любой ситуации.

Напомним, что эта неделя принесет рост доходов Тельцам и правильные ответы Козерогам.