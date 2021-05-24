В понедельник, 24 мая, в западных областях Украины ожидается теплая и солнечная погода. Дожди переместятся в восточные, центральные и северные регионы регионы.

Об этом свидетельствует карта погоды, обнародованная Укргидрометцентром.

Теплее всего, несмотря на осадки, будет в восточных регионах. Здесь днем ожидается до +26 градусов. Ночью температура воздуха опустится до +9...+13 градусов. В центральных и северных регионах днем будет прохладнее - +16...+19 градусов; ночью ожидается +9...+13 градусов.

В южных регионах погода будет неоднородной: в Херсонской области пройдут дожди, температура воздуха днем поднимется до +25 градусов. В Одесской и Николаевских областях ожидается +21...+23 градуса, однако будет солнечно и сухо. Ночью на юге страны похолодает до +11...+14 градусов.

В западных регионах хоть и будет солнечно, воздух не прогреется сильнее, чем до +19 градусов днем и +10 ночью.

В Киеве понедельник будет дождливым. Днем +17...+19 градусов, ночью похолодает до +11...+13 градусов.

Карта погоды на 24 мая. Скриншот: meteo.gov.ua

Напомним, "Страна" писала о том, что 24 мая в Украину придут дожди и грозы.

Также мы сообщали о том, когда в Киев придет летняя жара.