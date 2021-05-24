По состоянию на утро понедельника, 24 мая, общее количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось всего на 1 334 человека. Такой прирост является минимальным с начала года.

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Отметим, что вчера, 23 мая, в стране было выявлено 2 533 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки упало более чем на 1 000 человек.

При этом, что 22 мая, в стране было выявлено 4 606 новых случая заражений. То есть, падение идет уже четвертые сутки подряд.

За прошедшие сутки от коронавируса в Украине умерли 68 человек. Число выздоровевших - 6999 человек.

Наибольшее число заболевших в Днепропетровской, Николаевской области и в Киеве.

Всего в Украине за время пандемии коронавирусом заболели 2 183 855 человек. Выздоровели - 1 957 560 человек. Умерли - 49 436 челове.

Ранее мы сообщали, что в Евросоюзе уже официально рекомендуют не колоть вторую дозу вакцины AstraZeneca людям с тромбами. Последствия могутт быть вплоть до летального исхода.

Так же мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о заключении контрактов на поставку в Украину почти 50 миллионов доз вакцин от коронавируса.