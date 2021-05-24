Позиции украинских военных на Донбассе 23 мая были атакованы 6 раз. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Старогнатовка. Там противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате один украинский боец получил ранение осколками.

"В результате обстрела позиций украинских защитников один воин получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в районе Авдеевки противник использовал минометы 120-го калибра. А у населенного пункта Новгородское - минометы 82-го калибра и ручные противотанковые гранатометы.

Также возле Гранитного противник применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы. Возле Светлодарска позиции ООС обстреливали из автоматических станковых гранатометов.

В ООС сообщают, что на обстрелы противника украинские военные открывали огонь. "О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении

Кроме того, по состоянию на сегодняшнее утро зафиксировали еще одно нарушение режима прекращения огня. В районе населенного пункта Невельского враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.

Напомним, 22 мая на Донбассе обстреляли жилой дом из минометов.

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